Narcos Messico, la seconda stagione ufficiale su Netflix: trama e anticipazioni

E’ la notizia che tanti fan del genere stavano aspettando: Narcos Messico, con la seconda stagione arriva ufficialmente su Netflix. La serie, anticipata da un battage pubblicitario non indifferente, viene vista dai più come una sorta di continuum, più che uno spin off di per sè, della notissima serie Narcos con Pablo Escobar.

Ebbene adesso è ufficiale: la serie tv Narcos Messico approderà su Netflix. Da quando? Non c’è da aspettare molto: l’esordio è previsto per il 13 febbraio 2020.

Narcos Messico, la seconda stagione ufficiale su Netflix: da quando, spoiler e cast

A grande richiesta, Netflix ha comunicato in modo ufficiale che la seconda stagione di Narcos Messico, la serie tv spin-off dedicata alle trame del narcotraffico messicano nel corso degli anni ’80 arriverà appena prima di San Valentino.

La serie, come detto, viene vista come una ideale continuazione o una spalla collaterale di Narcos con Pablo Escobar, la serie tv: ad ogni modo arriverà su Netflix dal 13 febbraio 2020, e i fan potranno godersela in tutto e per tutto.

Le anticipazioni? Secondo alcuni rumors, si vocifera che possa esserci nel cast anche Wagner Moura nei panni di Pablo Escobar, anche se non è dato saperlo con certezza nè in quale contesto di trama e temporalità ciò possa nel caso avvenire.

Intanto gli autori della serie hanno avuto modo di dichiararsi lieti di aver narrato le vicende del narcotraffico centroamericano la più possibile delle corrispondenze ai dati reali.

Sullo sfondo, ci dovrebbero essere anche trame e scene negli Stati Uniti, in uno storyboard che parte dalla morte di Camarena.

Pertanto, la seconda stagione arriva su Netflix: ad aprire le danze ci sarà la storia basata sulla figura del nuovo agente, McNairy, messo in cima alla squadra di agenti i chiamati ad occuparsi delle indagini sul narcotraffico e in particolare sulle verità nascoste dietro la morte dell’ex agente della DEA.

In sottofondo, resta alta la tensione nella cosiddetta guerra contro il cartello di Guadalajara, ma con delle precisazioni: pare che i diretti interessati, in seno alla produzione, abbiano confermato come si assisterà a scene violente come mai prima d’ora.

Resterà portante nella serie la presenza di McNairy: il nuovo agente è stato inserito la stagione scorsa che stando ad alcuni riscontri è stato abbracciato in modo difforme dal pubblico.

L’uomo, schierandosi contro il narcotraffico giocherà di equilibri ai confini del legale, e con tecniche di azione poco ortodosse. E infine, un rumors che farà strizzare gli occhia i fan: secondo alcune voci McNairy avrà a che fare con Murphy e Pena, i personaggi legati alla lotta contro il narcotraffico colombiano e alla figura di Escobar.

