Narvalo lancia mascherina hi-tech per il ritorno a scuola e in ufficio

Innovazione mascherine per il rientro a scuola e in ufficio. La startup italiana Narvalo – spin off del Politecnico di Milano e ideatrice della Urban Mask – ha annunciato il lancio del nuovo dispositivo di protezione Bls 512 Narvalo Limited Edition, una mascherina Fffp2 che promette sia un alto livello di sicurezza che di comfort in ufficio, a scuola o sui mezzi pubblici in vista della ripresa. La startup innovativa spiega che la nuova mascherina “ha infatti la capacità di adattarsi perfettamente al viso grazie al suo formato verticale, garantendo un fitting ottimale su volti di dimensioni e forme diverse, inoltre, grazie alla presenza degli elastici nucali, evita di esercitare pressione sulle orecchie, garantendo un comfort maggiore anche durante l’utilizzo prolungato” .

“Con il graduale rientro in ufficio e a scuola, sarà sempre più importante scegliere mascherine in grado non solo di proteggere ma anche di assicurare comfort quotidiano” commentano Venanzio Arquilla e Ewoud Westerduin, fondatori di Narvalo. Arquilla e Westerduin sottolineano che “con Narvalo vogliamo portare avanti a 360 gradi un progetto di sensibilizzazione che generi una nuova cultura intorno alla protezione delle vie respiratorie”.

I due founder della partecipata dal PoliHub, e che conta due anni di ricerca, lavoro e sviluppo, spiegano che “proprio per questo, in collaborazione con Bls, l’azienda italiana specializzata da oltre 50 anni nella produzione di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, stiamo mettendo a punto prodotti diversi che possano rispondere alle diverse necessità e proteggere sia dai virus che dall’inquinamento ambientale: dall’impiegato che indossa la mascherina in ufficio tutto il giorno e che sceglierà quindi di affidarsi alla Ffp2 più leggera, al pendolare che deve spostarsi con i mezzi pubblici o con la bici in mezzo al traffico che opterà per la Urban Mask che massimizza il deflusso di aria anche sotto sforzo e protegge da Pm10 e Pm2.5”.