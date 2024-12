Nasce a Torre Angela il ‘Bosco Rosso’, un’area interamente dedicata alle sicurezza delle donne

Sarà realizzato nel Municipio VI, nell’area del Parco Tufilli a Roma il “Bosco Rosso”. Un’area interamente dedicata alle donne.

Quante volte leggendo o ascoltando storie di donne vittime di violenza, tutte diverse l’una dall’altra, abbiamo notato come dei fili rossi che le uniscono, per le modalità con cui la violenza si manifesta, i comportamenti dei carnefici, la sensazione di essere seguite o osservate delle vittime, ma anche il senso di solitudine, di dolore che queste donne provano dopo la violenza.

Proprio per creare un luogo protetto dove tutte le donne, vittime di violenza e non, possano sentirsi al sicuro durante un incontro con qualcuno di conosciuto online o un ex partner, sorgerà nell’area del Parco Tufilli a Roma, nella zona di Torre Angela (Municipio VI), il Bosco Rosso. Un’area interamente dedicata alle donne.

L’iniziativa, unica nel suo genere, è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione Algaxia e ha lo scopo di essere un rifugio sicuro per le donne e un deterrente significativo alla violenza contro di esse.

Il progetto è stato presentato nella Sala Cinema Antonio Cerone a Tor Bella Monaca.

Il Bosco Rosso sarà attrezzato con un avanzato sistema di videosorveglianza, conforme alle norme europee, per assicurare tranquillità a chiunque visiti il parco

Saranno poi realizzati anche spazi per bambini, così da permettere alle donne con figli di utilizzare il servizio in tranquillità.

Inoltre, quest’area sarà un punto di riferimento per la comunità grazie alla presenza di un chiosco e spazi dedicati all’educazione e alla sensibilizzazione sulla violenza di genere.

“Siamo i primi in Italia ad avviare un progetto del genere, accogliendo con grande favore l’iniziativa dell’associazione Algaxia per la creazione di un ‘Bosco rosso’, in risposta alla crescente violenza contro le donne – ha dichiarato il Presidente del Municipio VI, Nicola Franco – Sorge nel parco Tufilli di Torre Angela che verrà con l’occasione riqualificato”.

