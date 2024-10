Nasce il premio Andrea Camilleri nell’anno del centenario dello scrittore

In vista del centenario della nascita di Andrea Camilleri, che sarà celebrato nel 2025, è stato istituito il Premio Andrea Camilleri – Nuovi Narratori. Promosso dal Fondo Andrea Camilleri e curato dalla scrittrice Arianna Mortelliti, nipote dello scrittore, il premio intende valorizzare il talento letterario in diverse forme espressive, seguendo le orme del prolifico autore siciliano.

L’iniziativa rende omaggio all’incredibile poliedricità di Camilleri, che prima di raggiungere la fama mondiale grazie al celebre Commissario Montalbano, ha avuto una carriera eclettica come regista teatrale, sceneggiatore per la Rai, giornalista e poeta. Non tutti sanno che Camilleri iniziò a scrivere giovanissimo, a soli 14 anni, attraverso la poesia: opere per lo più inedite, che racchiudono in nuce molte delle tematiche e dello stile che avrebbero poi caratterizzato la sua produzione letteraria.

Il Premio Andrea Camilleri si rivolge ad autori e autrici di racconti brevi, radiodrammi, favole per bambini e poesie, incoraggiando la creazione di opere originali e inedite, mai pubblicate in alcun formato, né cartaceo né digitale. La missione del premio è quella di promuovere nuovi talenti, senza limiti di età, con una particolare attenzione anche agli autori over sessanta. Questo omaggio riflette il peculiare percorso di Camilleri, che raggiunse il successo in età matura, diventando una figura unica nel panorama letterario italiano.

Il premio è diviso in due categorie: la sezione “Chiù picca di sissanta”, dedicata agli autori sotto i sessant’anni, e la sezione “Chiù assà di sissanta”, riservata a chi ha superato i sessant’anni o li compirà entro la fine del 2025. Le opere vincitrici saranno pubblicate in un’antologia edita da Gemma Edizioni, offrendo così un’opportunità concreta agli scrittori di emergere e di farsi conoscere al grande pubblico.

Questo progetto non solo celebra la straordinaria eredità di Andrea Camilleri, ma vuole anche ispirare le nuove generazioni di narratori, mantenendo vivo lo spirito innovativo e inclusivo che ha sempre caratterizzato la sua carriera.