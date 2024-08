Nasconde il corpo della madre nel congelatore per intascare la pensione

Un uomo di 54 anni a Sarroch, vicino a Cagliari, è stato denunciato per aver occultato il corpo della madre deceduta in un congelatore, con l’obiettivo di continuare a riscuotere indebitamente la sua pensione. I carabinieri, intervenuti dopo una segnalazione, hanno scoperto il cadavere della donna di 78 anni all’interno del congelatore situato al piano terra dell’abitazione dell’uomo. Gli investigatori non escludono che la morte sia avvenuta per cause naturali. L’uomo dovrà rispondere delle accuse di truffa aggravata ai danni dello Stato e di occultamento di cadavere. Le indagini sono ancora in corso per chiarire ogni aspetto della vicenda e determinare l’esatta dinamica dei fatti.

Aggiornamento ore 13.00

Durante una perquisizione, avviata in seguito a una segnalazione anonima, i militari hanno ritrovato il corpo senza vita di una donna di 78 anni, nascosto in un congelatore al piano terra dell’abitazione. La donna, secondo le prime ipotesi investigative, potrebbe essere deceduta per cause naturali. Tuttavia, il figlio 54enne della defunta avrebbe nascosto il cadavere per continuare a incassare la pensione della madre. Gli inquirenti stanno ancora indagando per verificare se l’uomo abbia agito da solo e per quanto tempo sia riuscito a mantenere il macabro segreto.

Aggiornamento ore 13.30

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato e di occultamento di cadavere. I carabinieri ritengono che abbia nascosto il corpo della madre nel congelatore per continuare a percepire la sua pensione. Questo comportamento rappresenta un tentativo di frode ai danni dello Stato, dato che l’uomo avrebbe continuato a riscuotere le somme mensili a cui non aveva diritto. Gli investigatori stanno ora cercando di capire per quanto tempo questa situazione sia andata avanti e quale sia stata l’esatta dinamica della vicenda.

Le autorità competenti hanno sequestrato il corpo della donna, che è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.

Aggiornamento ore 14.00