Siete pronti a Natale 2019? Nell’ampio carnet delle solite consuetudinarie abitudini natalizie, contraddistinte ovviamente dei cenoni, pranzi luculliani e lunghissimi e da tutta una serie di maratone per aprire regali, senza contare ovviamente la natura più originaria e liturgica del Natale con i suoi importanti appuntamenti religiosi e istituzionali, c’è anche la TV, come sempre, a fare la voce grossa.

Riuniti attorno alle tavole imbandite, tra pesce fresco, frutta secca, canditi e pandori e panettoni e la infinità di parenti e regali, tutti noi non faremo che dare una continua sbirciata ai prossimi appuntamenti televisivi natalizi.

Del resto, la tv fa da sottofondo anche, se non soprattutto, a Natale. Cosa vedremo in TV nei giorni delle festività? Ecco un ricco carnet di appuntamenti da non perdere, in particolare rivolto a ciò che trasmettono i canali Mediaset. E, nel dettaglio ancor più specifico, cosa vedere su Canale 5.

Natale 2019 in TV: tutti gli appuntamenti su Canale 5. Cosa vedere, a che ora, programmi, film, tutte le proposte Mediaset

Partiamo da un dato: due i filoni portanti. Musica e cinema, faranno da apripista come principali ingredienti che caratterizzeranno il cenone della programmazione natalizia delle reti del gruppo Mediaset. Senz’altro, Canale 5 farà da cardine.

Tra gli appuntamenti più attesi il Concerto di Natale e Capodanno in Musica, entrambi in onda su Canale 5 rispettivamente il 24 e 31 dicembre.

Risponde Italia 1 oltre al consueto appuntamento con il film Una poltrona per due in onda la sera della vigilia, e poi ci sarà una una maratona dedicata al trentennale dalla prima messa in onda de I Simpson. Su Rete 4 invece ecco Non è Natale senza panettone, il primo film con protagonista il gruppo comico de I Legnanesi. Ecco però nel dettaglio cosa vedere su Canale 5.

Natale 2019: Gli appuntamenti di Canale 5 durante tutte le festività

Federica Panicucci sarà la regina delle feste. Infatti conduttrice di Mattino Cinque sarà infatti la padrona di casa dei due appuntamenti clou del Natale targato Canale 5. Infatti martedì 24 dicembre, sera di vigilia, dall’Aula Paolo VI in Vaticano condurrà in prima serata la 27° edizione del Concerto di Natale.

Si tratta dell’esibizione di artisti di grande prestigio internazionale. Questa edizione vedrà alternarsi sul palco Lionel Richie, Bonnie Tyler, Susan Boyle, Mirelle Mathieu, Leo Rojas, Elisa, Arisa, Simone Cristicchi, Fabio Rovazzi, e tanti altri ancora come Noemi, Mahmood, Davide Merlini, Alma Manera, il chitarrista Giorgio Albiani, il tenore Fabio Armiliato e il flautista Andrea Griminelli.

Non finisce qui. Sempre in prima serata, da Piazza Libertà a Bari, la Panicucci sarà la padrona di casa per il terzo anno consecutivo di Capodanno in Musica, l’ormai consueto appuntamento che Canale 5 programma la sera del 31 dicembre per concludere in musica il 2019.

In scaletta le esibizioni di Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf e Umberto Tozzi, Francesco Renga, Riki, Rovazzi e Anna Tatangelo.

Natale 2019 su Canale 5: tutti gli altri appuntamenti

Tra gli appuntamenti da non dimenticare del Natale di Canale 5 anche Opera on Ice.

Mercoledì 25 dicembre, di pomeriggio, per la prima volta dal Foro Italico di Roma, Alfonso Signorini presenterà l’unico spettacolo al mondo in grado di coniugare la magia del pattinaggio alle immortali arie dell’opera lirica.

E sempre su Canale 5 infine La Cattedrale del Mare, una fiction proveniente dalla Spagna in quattro puntate, è tratta dal romanzo La Catedral del Mar di Ildefonso Falcones, e vede protagonista Aitor Luna e Michelle Jenner.

Ambientata nella Barcellona del XIV secolo, La Cattedrale del Mare racconta le vicende di un servitore determinato ad ottenere ricchezza e libertà che si scontra con lo sdegno dei nobili e il sospetto dell’Inquisizione.