Natale 2019 in TV: tutti gli appuntamenti su Rete 4. Cosa vedere, a che ora, programmi, film, special, classici

Siete pronti a Natale 2019? Nell’ampio carnet delle solite consuetudinarie abitudini natalizie, contraddistinte ovviamente dei cenoni, pranzi luculliani e lunghissimi e da tutta una serie di maratone per aprire regali, senza contare ovviamente la natura più originaria e liturgica del Natale con i suoi importanti appuntamenti religiosi e istituzionali, c’è anche la TV, come sempre, a fare la voce grossa.

Riuniti attorno alle tavole imbandite, tra pesce fresco, frutta secca, canditi e pandori e panettoni e la infinità di parenti e regali, tutti noi non faremo che dare una continua sbirciata ai prossimi appuntamenti televisivi natalizi.

Del resto, la tv fa da sottofondo anche, se non soprattutto, a Natale. Cosa vedremo in TV nei giorni delle festività? Ecco un ricco carnet di appuntamenti da non perdere, in particolare rivolto a ciò che trasmettono i canali Mediaset. E, nel dettaglio ancor più specifico, cosa vedere su Rete Quattro.

Natale 2019 in TV: tutti gli appuntamenti su Rete 4. Cosa vedere, a che ora, programmi, film, tutte le proposte Mediaset

Partiamo da un dato: due i filoni portanti. Musica e cinema, faranno da apripista come principali ingredienti che caratterizzeranno il cenone della programmazione natalizia delle reti del gruppo Mediaset. Senz’altro, a parte Canale 5, anche Italia Uno attira moltissimi interessi.

Tra gli appuntamenti più attesi il Concerto di Natale e Capodanno in Musica, entrambi in onda su Canale 5 rispettivamente il 24 e 31 dicembre. E Italia Uno come risponde?

Risponde con il film Una poltrona per due in onda la sera della vigilia, e poi ci sarà una una maratona dedicata al trentennale dalla prima messa in onda de I Simpson.

Quanto, appunto a Rete 4? ecco Non è Natale senza panettone, il primo film con protagonista il gruppo comico de I Legnanesi. Ma adesso, nel dettaglio vediamo cosa vedere su Rete 4 in generale.

Natale 2019: Gli appuntamenti di Rete 4 durante tutte le festività

Per il Natale 2019 ecco dunque il carnet ufficiale degli appuntamenti di Rete 4.

Si parte con un dato: niente stop festività per Piero Chiambretti e la sua #CR4 – La Repubblica delle Donne. Il programma dedicato all’universo femminile, andrà in onda per tutto il periodo natalizio, compresi il 25 dicembre e il 1° gennaio.

Quanto a Giovedì 26 dicembre in prima serata andrà in onda Non è Natale senza panettone, primo film prodotto da Mediaset con la compagnia teatrale de I Legnanesi.

Il lungometraggio che ha avuto come location Legnano, Milano e Napoli, parla della Famiglia Colombo. Questa volta I Legnanesi sono alle prese con lo sfratto dal cortile, per via della costruzione de L’outlet del Pandoro. Non è Natale senza panettone vede La Teresa, La Mabilia e Il Giovanni trasferirsi a Napoli, dove dovranno provare a non rinunciare alle proprie tradizioni.

Previsti in un cameo di Gigi D’Alessio, Evaristo Beccalossi, Emanuela Folliero, Gianluigi Nuzzi, Andrea Pucci ed Edoardo Romano.

Quanto al day time? Nemmeno alle feste si ferma Stasera Italia, che vedrà alla conduzione, ma in sostituzione di Barbara Palombelli ecco Veronica Gentili, già volto nei week end del programma.