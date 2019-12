Natale 2019 VIP, gli alberi dei personaggi famosi: da Chiara Ferragni e Fedez a Caterina Balivo

E’ arrivato Natale anche per questo 2019 e ormai milioni di persone hanno già messo in piedi il famigerato albero di Natale. In tutte le case, giorno più giorno meno, l’albero è una tradizione da non mettere in soffitta, anzi: tra luci e addobbi, presepi e decorazioni, l’albero di natale, anche per questo 2019, è il vero elemento portante delle festività.

Chiunque lo sta già realizzando: anche i cosiddetti vip. Come sono gli alberi di natale dei VIP? Come hanno allestito il loro albero i personaggi famosi italiani e non? Ecco una carrellata che, sui social network e in particolare su Instagram dimostra come i vip abbiano messo su il loro albero, immortalandolo in mille ‘pose’ diverse.

Dai Ferragnez al Caterina Balivo, dalla First lady americana Melania Trump fino a Federica Pellegrini: tutti hanno l’albero in casa. Andiamo a vedere come sono.

Natale 2019 VIP, gli alberi dei personaggi famosi: le foto su Instagram

Partiamo dalla coppia più social che si conosca: Chiara Ferragni e il marito Fedez, sono tra i più attivi su Instragram e non poteva mancare la loro foto con l’albero di natale.

A dire il vero Chiara Ferragni fa addirittura il bis.

Questo invece è lo scatto in esterna per la nota influencer.

Un’altra delle donne più note e apprezzate dal pubblico italiano è Caterina Balivo. La famosa conduttrice di Vieni da Me ha postato a sua volta sul suo profilo Instagram una foto durante la preparazione dell’albero.

La passione per l’albero di Natale di Caterina Balivo non conosce limiti e infatti arriva subito un’altra fotografia. Questa volta, poi, è in bella e dolce compagnia.

C’è poi Giorgia Palmas che invece posta la foto dell’albero con l’ultimo cagnolino dei tre in totale.

Elisabetta Gregoraci ha pubblicato a sua volta una foto insieme al figlio Nathan Falco, avuto da Flavio Briatore.

Anche la campionessa Federica Pellegrini ha pubblicato sul suo profilo Instagram il suo bell’albero di Natale di cui pare particolarmente orgogliosa.

Concludiamo la carrellata con lo scatto di Melania Trump. La First Lady ha pubblicato una foto di uno degli alberi di Natale che si trovano nella Casa Bianca.

Anche i Vip dopo l’albero si concentreranno poi sugli auguri di Natale per questo 2019, dedicandosi, magari, a citazioni o aforismi famosi.