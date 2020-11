Natale, complice il Covid, tre italiani su quattro risparmieranno sia sui regali che sul cenone

Quest’anno in punta di piedi, quasi fosse un ospite indesiderato, il Natale continua ad avvicinarsi, per un appuntamento che, almeno sotto l’aspetto ‘riflessivo’ e meditativo rispetto al nostro vivere, non potrà che farci bene. Ma si sa, con il passare degli anni, pur non venendo mai meno alla sua ‘funzione’ spirituale ed aggregativa, la Natività ha finito per incarnare soprattutto il trionfo delle spese, un’abbondante boccata di ossigeno per il commercio.

Dunque, in una fase abbastanza deprimente, come quella che stiamo vivendo, in virtù di questa infinita e maledetta emergenza sanitaria, è abbastanza scontato prevedere che, sotto l’aspetto economico, ci aspetta una festa molto più ‘frugale’.

Natale: intervistato un campione di persone per capire meglio

Dunque, che Natale ci aspetta? Una domanda alla quale ha provato a dare una risposta l’azienda di ricerca Izi che, in collaborazione con Comin & Partners, nello specifico – visto il tema – ha condotto un sondaggio sulle abitudini di consumo rispetto ad un Natale decisamente ‘altro’ rispetto a quelli più tradizionali fin qui vissuti.

Dunque, tra il 20 ed il 24 novembre, è stato condotto questo sondaggio, rappresentato da un campione di 1037 italiani, e come accade, differenziato per sesso, età, regione di residenza, ecc. Le Interviste sono state realizzate tra il 20 e il 24 novembre 2020

Natale: tra regali e cenone il 65% spenderà meno dello scorso

Cosa ne è uscito? Beh diverse cose interessanti. Premesso che ma come quest’anno di incertezza, per 2 famiglie italiane su 3 si tratterà di un Natale all’insegna del risparmio, se raffrontato a quello dello scorso anno, ben il 65% degli intervistati ha dichiarato che spenderà sicuramente meno sia per il cenone che per i regali.

Natale: pesa l’incertezza sul futuro e la meno disponibile economica

In realtà, soltanto un quarto degli italiani manterrà invariato il budget di spese rispetto alle passate festività. Gli altri si concederanno qualche privazione in quanto ostici rispetto alle certezze rappresentate dal futuro (45%), soprattuto in virtù di una sopraggiunta diminuzione delle proprie possibilità economiche (35%).

Natale: per i regali spenderemo ‘almeno’ il 31% in meno del solito

Quanto poi al budget, una famiglia su tre (il 34%), ha affermato che per i regali spenderà meno di 100 euro. Soltanto il 12% pensa infatti di mantenere inalterato il budget previsto rispetto al 2019.

Basti pensare che, se lo scorso anno mediamente una famiglia ha speso 340 euro, per quest’anno si parla massimo di 236 euro, un’evidente variazione al ribasso che tocca il 31%.

Natale: il 53% non intende rinunciare allo shopping nelle vie

Premessa purtroppo l’assenza – pesante – degli amati e caratteristici mercatini natalizi, tuttavia le restrizioni indotte dal coronavirus, non basteranno a ‘fermare’ gli italiani che, volente o nolente non intendono rinunciare alla tradizionale passeggiata per lo shopping (53%). Esercizi commerciali a parte però, ancora una volta sarà quello online a dire la sua, forte del 46% degli italiani che sceglieranno ‘la tastiera’ per fare i loro regali.

Natale: tra i regali i libri restano l’acquisto più gettonato

Cosa riceveremo oppure, cosa regaleremo? Ovviamente, almeno per quest’anno, i prodotti di consumo sono destinati a pagarne le conseguenze maggiori. Dunque, eccezione fatta per i libri, sebbene non di molto, diminuirà l’acquisto dei profumi (-12%), di capi d’abbigliamento ed accessori (-11%), e di dispositivi tecnologici (-10%).

Natale: dai 127 ai 93 euro, anche il cenone subirà una riduzione

Probabilmente prestando attenzione alla quantità, e forse un pochino anche alla qualità, a subire gli infissi nefasti di questa crisi da Covid, anche il cenone. Il 33% degli italiani – visti anche i meno posti a tavola – ha infatti intenzione di spendere meno di 50 euro per la spesa alimentare. Complessivamente, rispetto ai 127 euro che ogni famiglia ha speso per il Natale 2019, quest’anno la spesa media si aggirerà sui 93 euro, che equivale ad riduzione del 26%.

Natale: il 70% con i conviventi, il 5% da soli, il 3% con ‘tanti’ parenti ed amici

Non si sfugge, il detto ‘Natale con i tuoi…’ non sbaglia mai. E difatti 3 italiani su 4 hanno (70%), hanno affermato che trascorreranno la vigilia soltanto con i propri conviventi. Sebbene sia stato ridotto fino ad un massimo 6 unità, il 23% degli intervistati intende infatti passare il Natale con i propri parenti. E se c’è chi passerà invece il Natale da solo (5%), da segnalare – per modo di dire, non alla polizia! – che alcuni (3%), hanno manifestato l’intenzione di trascorrere la sera del 24 dicembre con parenti ed amici, quindi ben oltre i massimo 6 previsti.

Max