Natale è arrivato anche a piazza Calamatta: presentato il cartellone di Porta d’Etruria

CIVITAVECCHIA – Piazza Calamatta, ieri, si è trasformata in un luogo di festa e magia per la presentazione ufficiale del cartellone degli eventi natalizi, organizzati dall’associazione Porta Etruria. All’evento hanno partecipato circa 80 bambini dell’Istituto Comprensivo Civitavecchia 1 di via XVI Settembre, accompagnati dal vice sindaco Stefania Tinti e dal Presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco, a sottolineare l’importanza di iniziative che animano il centro cittadino e coinvolgono la comunità locale. La piazza, addobbata a tema natalizio, si è immersa in un’atmosfera gioiosa, grazie alla diffusione di musiche e canzoni tradizionali, preludio di un ricco programma di appuntamenti pensati per grandi e piccini. TUTTE LE INIZIATIVE “Una piazza da riscoprire!” è il motto del cartellone. Il cartellone prevede dal 15 al 22 dicembre, alle 17, il Rotaract Club Civitavecchia presenterà “Cantafiaba”, una serie di spettacoli teatrali dedicati ai più piccoli, seguiti dall’affascinante esibizione del “Mangiafuoco”. Il 23 dicembre, alle 15, arriverà Babbo Natale, distribuirà doni ai bambini. Infine, il 5 gennaio, alle ore 17, La Befana farà la sua comparsa, portando caramelle per tutti. L’Associazione Porta Etruria, promotrice dell’evento, conferma così il suo impegno nel valorizzare il territorio attraverso cultura, tradizioni e solidarietà, offrendo un Natale indimenticabile per tutti. Sempre nell’ottica della valorizzazione del territorio, domenica, alla Cittadella della Musica ci sarà la conclusione del concorso del Biscottino di Civitavecchia. ©RIPRODUZIONE RISERVATA