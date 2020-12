Natale e Capodanno: le nuove ‘strette’ saranno comunicate ufficialmente dopo il Cdm di domani

No vabbè: siamo alle solite. Da ieri abbiamo incamerato tutta una nuova serie di misure, accorgimenti, date, orari e scadenze… ma è ancora tutto da confermare!

Per carità, bene ha fatto il ministro Boccia ad ‘avvertire’ che si chiude tutto, ma ci piacerebbe averne conferma, così da poter organizzare le nostre vite senza ulteriori stress o ‘rincorse finali’.

Come ha scritto poco fa l’agenzia di stampa AdnKronos, soltanto domani (e per giunta passate le 18), dopo un Cdm inizialmente dedicato alle scadenze e leggi regionali, sapremo ufficialmente ‘cosa e come fare’ nei giorni intorno a Natale e Capodanno.

Fermo restando che, in un impeto di ritrovato orgoglio istituzionale, Conte non decida di anticipare tutto e tutti, producendosi in una improvvisa comunicazione entro stasera. Ma visti i precedenti, è un’eventualità abbastanza remota…

Max