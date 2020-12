Natale e Capodanno zona rossa, 28/29/30 in ‘arancione. In 2 per andare dai parenti stretti, under 14 compresi

Natale e Capodanno zona rossa, 28/29/30 in ‘arancione. In 2 per andare...

Eccoli finalmente i ‘giorni in nero’ così come stabilito dal vertice che ha visto il premier Conte a confronto con i capi delegazione della maggioranza. In merito alla ‘stretta’ da adottare in questi giorni di festività natalizie (compresi i primi del 2021), per contrastare questa tenace recrudescenza di contagi.

Tutto chiuso con 28, 29 e 30 in zona arancione ma con il coprifuoco dalle 20

Dunque, dal 24 dicembre al 6 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi resteremo ‘tutti dentro’. Così come, il 28, il 29 ed il 30 dicembre, dove abbiamo però qualche possibilità di movimento in più, come in una sorta di ‘zona arancione’.

Ma non illudiamoci, le ‘concessioni’ sono davvero ridotto all’osso: il coprifuoco in qui giorni dovrebbe comunque scattare dalle 20.

Nessuna deroghe alle strette per la Befana e la vigilia: Conte punta i piedi

Sarebbe stato lo stesso Conte ad imputarsi, rispetto alla possibilità di concedere invece un po’ di ‘respiro’ – pensando ai più piccoli – chiedendo di escludere almeno i giorni dell’Epifania e della vigilia dalle restrizioni.

“Purtroppo non possiamo rischiare – avrebbe affermato Conte – che si creino occasioni di festa e di convivialità”.

Non conteggiati gli under 14, in 2 ci si potrà spostare per visitare i parenti stretti

Tuttavia, dal vertice sarebbe emersa, riguardo alle feste, la possibilità di spostarsi per visitare i parenti più stretti, purché a farlo siano soltanto due persone ma, concessione che restituisce ‘speranze’ alle famiglie, il fatto che gli under 14 sono esclusi dal conteggio. Dunque per i cari nonni si materializza seriamente la possibilità di poter finalmente ‘rivedere’ ( a distanza di un metro e con la mascherina) gli amati nipotini.

Max