Natale e seconde case, quando è possibile andare: le indicazioni del governo tra zone gialle e arancioni

A Natale si può aggiungere un posto a tavola, anche due. E addirittura di più se si invitano ragazzi under 14. Dopo lo slalom tra i colori delle fasce in cui sarà diviso il paese dal 21 dicembre al 6 gennaio, gli italiani si interrogano sul cenone natalizio e quello di Capodanno. Due persone, e non di più, possono spostarsi per andare da amici o parenti, dal conteggio sono esclusi i bambini sotto i 14 anni.

E fin qui, più o meno, è tutto chiaro. Restano però diversi interrogativi. Uno dei quali interessa le seconde case. Durante il periodo delle feste, quindi dal 21 dicembre al 6 gennaio, ci si può spostare nella seconda casa?

Per risolvere il quesito è utile consultare la FAQ del governo, che a precisa domanda spiegano: “Premesso che dalle 22 alle 5 (e fino alle 7, il 1° gennaio 2021) è vietato ogni spostamento, se non per motivi di lavoro, salute o necessità, le regole da seguire per recarsi nelle seconde case sono le seguenti:

in area gialla e arancione, se la seconda casa si trova nello stesso comune, ci si potrà sempre andare (negli orari già precisati);

esclusivamente in area gialla, se la seconda casa è nella stessa regione, ma in un diverso comune, ci si potrà andare per tutto il periodo 21/12-6/1, ad eccezione dei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021”.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio è quindi vietato recarsi nella seconda casa al di fuori della propria regione. Lo spostamento in tal senso non rappresenta un motivo d’urgenza valido per il superamento dei confini regionali. Il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio non sarà invece possibile recarsi nella seconda casa anche nella stessa regione ma in un diverso comune.