‘Spelacchio’ torna a Piazza Venezia dall’8 dicembre

“Piazza Venezia, anche quest’anno, torna a essere il cuore pulsante del Natale di Roma. Spelacchio è ormai diventato una vera e propria star. L’anno scorso sono state 30mila le persone che hanno partecipato alla cerimonia di accensione, 266mila quelle che hanno transitato nell’area dell’albero. Anche questa volta sarà un’operazione a costo zero per i cittadini romani che potranno ammirare il ritorno di Spelacchio in tutta la sua bellezza“.

Dunque, come annunciato oggi dalla sindaca Raggi, ‘Spelacchio’ torna nella sua ‘sede natalizia’ in Piazza Venezia.

Anche quest’anno sponsorizzato da Netflix, questo simpatico abete naturale ‘Abies Nordmanniana’ made in Cittiglio (Varese), adottato dai romani, ci incanterà con i suoi 22 metri di altezza. A dargli luce saranno ben 80mila luci a led le quali, insieme alle decorazioni di 1.000 addobbi (sfere e cristalli di neve), resterà in mostra come da tradizione fino al 6 gennaio. Fino ad allora, grazie al sistema di basso consumo, sormontato dal puntale-stella cometa, ‘Spennacchio’ resterà illuminato no-stop variando tra il tradizionale rosso ed il color oro.

Come lo scorso anno anche per questo sarà attiva l’area ‘interaction’ riservata alle famiglie ed ai bambini, stavolta ispirata a ‘Klaus’, primo film di animazione di Netflix, dove sarà possibile scattare foto, od effettuare selfie, con al fianco Jesper e Klaus, appunto i protagonisti del film. I bambini potranno anche spedire le classiche ‘letterine a Babbo natale’, grazie all’apposito ufficio postale interattivo, creato per loro.

All’appuntamento con l’inaugurazione, anche qui come da tradizione l’8 dicembre, non mancherà la sindaca di Roma, Virginia Raggi, come tutti noi, orgogliosa di ‘Spelacchio’…

Max