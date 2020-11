Natale virtuale? Ecco come

Dal momento che avremo a che fare con la pandemia da COVID19 anche per l’inverno, molte persone sono già alla ricerca di ispirazioni per festeggiare in Natale sul web.

Non sappiamo ancora con precisione che tipo di restrizioni saranno in vigore il 25 dicembre, ma sappiamo con certezza che, anche se saranno sicuramente in tanti a non avere alcuna nostalgia delle feste, quest’anno il supporto dei tool virtuali sarà più importante che mai: è probabile che molte famiglie non potranno neanche riunirsi, per via degli spostamenti non consentiti.

Se c’è un lato positivo in tutta questa situazione è che questa pandemia è arrivata in un momento storico in cui praticamente tutto il mondo è connesso, a banda larga. È facile “incontrare” virtualmente i propri cari e fare, “insieme”, le attività che non è momentaneamente possibile fare di persona.

Diamo un’occhiata ad alcune idee per trarre il meglio da queste festività che si preannunciano uniche nel loro genere.

La festa di lavoro su Zoom

I party da ufficio sono uno dei primi indizi del Natale in arrivo ed è bello sfoggiare il proprio outfit più sfavillante e godersi qualche bicchiere di prosecco con i colleghi: non c’è modo migliore per entrare nello spirito natalizio.

Quest’anno, le feste saranno impossibili praticamente ovunque, ma questo non vuol dire che il Natale è cancellato: puoi sempre festeggiare con i colleghi, anche da casa.

Si può bere tutti insieme lo stesso cocktail, magari concordando le ricette in anticipo, ma anche fare dei quiz, o altri giochi. L’importante è che tutti indossino il proprio outfit natalizio preferito… e, per quest’anno, il pigiama con le renne andrà benissimo!

Lo scambio di regali virtuale

Forse conoscerete quel gioco natalizio, sempre più popolare anche da noi, chiamato Secret Santa: consiste nel riunirsi in gruppo e pescare da un cappello i nomi dei partecipanti, per stabilire, in modo casuale, chi comprerà un regalo a chi.

Si tratta di un gioco facilmente trasponibile online: basta raccogliere nomi e indirizzi email di tutti e servirsi di un generatore di numeri casuale!

I regali possono poi, ovviamente, essere acquistati online e fatti recapitare direttamente ai destinatari. Dove possibile, dovremmo cercare di sostenere i negozi più piccoli, che stanno risentendo maggiormente degli effetti della pandemia (i libri, ad esempio, si possono acquistare direttamente da una delle numerosissime librerie indipendenti italiane, anche dal portale Bookdealer).

Le tradizioni della vigilia

Che si preferisca trascorrere la vigilia di Natale al pub o in chiesa, anche in questo caso è possibile replicare online le proprie tradizioni.

Su YouTube si troveranno molte dirette fra cui scegliere, dai concerti classici alle manifestazioni religiose. È opportuno, magari, fare una ricerca qualche giorno prima, per essere sicuri di trovare l’evento che ci interessa.

Se la vostra tradizione è quella di riunirvi con amici o familiari, anche in questo caso viene in aiuto Zoom, per cenare o bere qualcosa “insieme”.

Il giorno di Natale: come renderlo speciale

Il giorno di Natale potrebbe sicuramente rivelarsi particolarmente poco piacevole da trascorrere lontano dalle persone care: provate a passarlo il più possibile online, in videochiamata, se possibile usando uno schermo bello grande, o comunque posizionando il computer o il tablet in un posto comodo.

Provate a pianificare le chiamate durante i giorni precedenti, per assicurarvi di ritrovarvi insieme ai vostri cari durante i momenti più salienti delle giornate di festa, come l’apertura dei regali o la cena. E proprio riguardo ai pasti di Natale, anche in questo caso potrebbe essere carino giocare d’anticipo, scambiandosi le ricette e cucinando insieme in diretta.

Ad ogni modo, cercate di non farvi mettere troppo sotto pressione dalla situazione e di non sentirvi obbligati a essere socievoli e disponibili per tutto il giorno: se avete bisogno di un po’ di quiete e di tempo per voi stessi, non esitate. Guardare un film di Natale non è mai una cattiva idea…

Ma questo 2020 potrebbe essere anche l’anno giusto per inaugurare tradizioni del tutto nuove. Una novità interessante del mondo virtuale è quella delle degustazioni di vini online: magari non ce ne saranno in diretta proprio il giorno di Natale, ma potete anche registrarle in precedenza per guardarle poi con famiglia e amici (non dimenticate di procurarvi i vini giusti!).

E il Capodanno?

Anche per il Capodanno non è certo il caso di rassegnarsi ad avere le videochiamate su Zoom come unica opzione per trascorrere un po’ di tempo in compagnia.

Se sarai a casa con qualcuno, potrebbe essere carino seguire un evento e un countdown a distanza. Quest’anno, poi, Tomorrowland (il celebre festival di musica elettronica che si svolge in Belgio dal 2005) ha annunciato che terrà un festival virtuale la notte di Capodanno. Anche varie discoteche hanno rivelato che metteranno in piedi dei party online per dare il benvenuto al 2021.

Un’altra opzione è quella di concludere un anno e cominciarne uno nuovo tentando la fortuna in un casinò. È tradizione consolidata per diverse persone quella di trascorrere la notte di Capodanno al casinò: d’altronde, certe lussuose sedi si rivelano una cornice ideale per questa festa.

Per il Capodanno 2021, però, difficilmente ci si recherà in un casinò “vero”, ma ci vengono in aiuto i numerosissimi casinò virtuali esistenti. Se non avete familiarità con questi, prendetevi un po’ di tempo per scegliere il casinò giusto, così da non dovervi pentire della scelta: un casinò con una cattiva reputazione può davvero rovinarvi il Capodanno, se non peggio… Potete anche riunirvi con gli amici in una chat di gruppo mentre giocate.

Importante: nel caso in cui optiate per l’opzione appena enunciata, siate coscienti dei rischi del gioco d’azzardo, tenetevene alla larga se avete una storia personale di dipendenza e mettete in gioco solo il denaro che potete permettervi di rischiare.

Se invece il vostro Capodanno ideale consiste nel mettersi comodi a guardare i fuochi d’artificio, troverete sicuramente molti spettacoli online, sia registrati (ad esempio, quello del 5 novembre a Londra, per la Bonfire Night), sia in diretta.

Quanto a una delle feste di Capodanno più ambite del mondo, poi, ovvero il Capodanno a Times Square (New York), è stato pubblicato un comunicato ufficiale per annunciare che i festeggiamenti di quest’anno saranno virtuali. A Londra si sta lavorando a un evento, mentre Sydney procederà con dei festeggiamenti un po’ più “mitigati”, insieme a un evento virtuale (in Australia i contagi sono più lenti).

In conclusione…

Magari, potendo scegliere, faremmo a meno di un Natale totalmente virtuale, ma la rete offre molti strumenti per rendere speciali anche queste feste. Che sia con una videochiamata con parenti o amici su Zoom o con una festa online. Speriamo che questo Natale pandemico sarà più possibile sereno per tutti.