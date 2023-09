Natalità, Clementoni: “Con Prénatal supportiamo le famiglie, al centro nostro lavoro”

(Adnkronos) – “Abbiamo accolto con grande entusiasmo l’invito di Prénatal a partecipare al progetto ‘Generazione G’, un’iniziativa di grande rilievo che si pone il fondamentale obiettivo di supportare le famiglie, oggi e da sempre al centro del nostro lavoro, dei nostri progetti e del nostro più vero interesse. Attraverso il gioco i bambini si esprimono, crescono e si mettono alla prova, e giocando i genitori gli sono vicini costruendo una relazione più intima. Il gioco per noi è il linguaggio più naturale per i bimbi e un fertile terreno di incontro per tutta la famiglia. Su questo fondamento la Clementoni basa da sempre il proprio operato ed è questa consapevolezza che ci spinge a mettere al centro del nostro pensiero bambini e genitori. Crediamo quindi profondamente in questo progetto che guarda al futuro sostenendo la fondamentale rilevanza sociale dell’essere genitore”. Lo ha detto Giovanni Clementoni, Amministratore Delegato Clementoni S.p.A. nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Generazione G’ promosso da Prénatal con il Ministero per la Famiglia, in collaborazione con Moige, tenutasi oggi a Roma (Palazzo Ferrajoli a Roma).