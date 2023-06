Natalità, Fontana: “Immigrazione è una soluzione ma non unica, cercare soluzioni da interno”

(Adnkronos) – “Il problema della natalità dovrebbe essere affrontato a livello di sistema Europa, perché il vecchio continente sta soffrendo molto rispetto al resto del mondo. Stiamo portando avanti iniziative per favorire la famiglia e una maggiore natalità, come il fondo per le politiche familiari e il sostegno al pagamento dei canoni per i genitori separati: iniziative che vanno ad agevolare la famiglia, la natalità, per mettere le donne in condizione di svolgere il ruolo di moglie, mamma e lavoratrice”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nel corso del convegno ‘Demografica, popolazione, persone, natalità: noi domani’ all’Adnkronos.

“Altre iniziative sono in programma – continua – come la legge sui giovani, dare più stimoli e incentivi, per favorire il lavoro, l’impegno, la formazione, per dare entusiasmo a una parte di popolazione che si sente abbandonata. Un altro tipo di politiche che stiamo portando avanti è la politica del controesodo per finanziare iniziative politiche, interventi che lasciamo decidere ai territori. Sono stati finanziati interventi per agevolare il ripopolamento o scongiurare l’abbandono dei territori. Siamo convinti ci siano risorse per poter rilanciare la natalità nel nostro Paese. Crediamo che l’immigrazione possa essere una delle soluzioni ma non deve essere l’unica soluzione, dobbiamo cercare di trovare soluzioni all’interno, non aspettare arrivino da altri”.