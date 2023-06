Natalità, Marè (Luiss Business School): “Welfare pubblico e privato per aiutare donne su lavoro”

(Adnkronos) – “Le donne in Italia se fanno figli sono costrette a uscire dal mercato del lavoro perchè non ci sono servizi che li supportano, come negli altri Paesi. Le donne madri si occupano dei genitori, dei mariti e dei figli. C’è un problema di welfare, non basta quello pubblico ma è necessario quello aziendale, che potrebbe ‘liberare’ le donne che offrono welfare a tutta la famiglia e potrebbero partecipare di più al mercato del lavoro, aiutando la sostenibilità economica del Paese”. Lo ha detto Mauro Marè, direttore Osservatorio sul welfare del Luiss Business School, intervenendo a ‘Demografica. Popolazione, persone, natalità: noi domani’, l’evento promosso da Adnkronos, e in corso oggi al Palazzo dell’informazione a Roma, per il lancio di ‘Demografica’, un nuovo progetto editoriale del Gruppo che ha l’obiettivo di mettere la produzione giornalistica al servizio di un dibattito che tenga insieme gli aspetti politici, sanitari, sociali ed economici del tema.