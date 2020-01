Natasha Stefanenko: chi è la showgirl russa moglie di Luca Sabbioni

Natasha Stefanenko è un personaggio televisivo noto come attrice e conduttrice tv, ex modella russa. Presente nello spettacolo italiano fin dagli anni Novanta, è una delle donne dello spettacolo più apprezzate del panorama nostrano.

Nata nel 1969, Natasha Stefanenko inizia da giovanissima la carriera di modella (è alta ben 187 centimetri) e si trasferisce poi a Milano per proseguire su questa strada. Ben presto arriva in tv, come partner di Gerry Scotti nel programma La grande sfida.

In particolare l’ex modella partecipa a diversi programmi tv a carattere comico, ma in seguito partecipa anche a diverse fiction come attrice, figurando nel cast ad esempio di Nebbie e delitti, 7 vite 2 e Distretto di Polizia 9.

Figlia di un’insegnante d’asilo e di un ingegnere nucleare sovietico, Natasha è sposata con l’ex modello e imprenditore Luca Sabbioni. Insieme la coppia ha una figlia, Sasha Sabbioni, e tutti insieme vivono a Sant’Elpidio, vicino Fermo.

Natasha Stefanenko oggi è anche una influencer su Instagram, dove può contare su oltre centomila follower, che amano seguire anche la sua vita privata insieme al marito Luca Sabbioni e la loro figlia Sasha.