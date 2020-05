Nati oggi 16 Maggio star della musica: buon compleanno a Claudio Baglioni, Laura Pausini, Fiorello, Dolcenera e Niccolo Fabi

Si dice che a volte le congiunzioni astrali abbiano davvero il loro senso compiuto ed un valore effettivo, e che dopotutto la casualità non sia un fattore da sottovalutare quando, in nome della casistica si arriva a constatare che in un particolare giorno, come ad esempio un 16 Maggio apparentemente qualunque, capitino delle circostanze particolari, e tutte in qualche modo raggruppabili.

Come per esempio, quelle che ci portano a scoprire che, effettivamente, il 16 Maggio sono nate alcune delle celebrità della musica italiana più note e apprezzate da generazioni e generazioni di fan. Proprio così: un gruppo molto ampio di cantanti che sono nati tutti il 16 Maggio.

Non nello stesso anno, ovvio, ma nello stesso giorno sì: chi sono? Ecco i nomi degli artisti che oggi 16 Maggio compiono gli anni, e che alcune decadi fa sono nati nella stessa particolare giornata, finita dunque per essere una giornata fortunata per la musica italiana.

16 maggio buon compleanno a Claudio Baglioni, Laura Pausini, Fiorello, Dolcenera e Niccolo Fabi

Proprio così, oggi 16 Maggio è il compleanno di alcuni tra i cantanti e le cantanti più note del panorama italiano: chi sono? E’ presto detto.

Il caso ha voluto che in alcuni dei 16 Maggio passati, diverse prime firme del cantautorato italiano abbiano avuto i natali. Ma è tutto vero? Sì, certo. E partiamo da un numero uno per eccellenza.

Lui, Claudio Baglioni, nato il 16 maggio 1951 e ormai arrivato intorno alla settantina, dunque. Il celebre cantautore romano, divenuto famoso nel 1972 con Questo piccolo grande amore è nato a Roma proprio a inizio della decade dei cinquanta.

Di recente ha festeggiato i suoi ‘cinquanta anni’ sul palco, con grandi concerti in alcuni dei luoghi più amati come l’Arena di Verona. Conosciuto anche dai più piccoli, mai fuori da una crescente fama che si è rinnovata nel momento in cui ha condotto due Festival di Sanremo, Baglioni ha ormai un successo sconfinato.

Il recente coronavirus ha interrotto la produzione di un nuovo disco e di un tour a Caracalla, Roma, previsto per questa estate e rinviato.

Rinviati anche tutti gli impegni della straordinaria Laura Pausini, nata il 16 Maggio 1974, dunque più di due decadi da Baglioni. Mentre il ‘divo Claudio’ pubblicava ‘E tu’, nello stesso anno la bella e brava Laura nasceva in romagna. Dopo due decenni avrebbe toccato il successo con La Solitudine, e da allora, non avrebbe più smesso di essere amata.

Apprezzata in tutto il mondo, la Pausini parla diverse lingue, pubblica in tanti paesi e proprio con Baglioni ha un grande feeling, dimostrato da tante collaborazioni tra i due.

Non sono stati pochi i momenti di gag tra i due in compagnia di Fiorello che, negli anni, ha ospitato entrambi nei suoi programmi nel giorno del suo compleanno. Sì, perchè anche Fiorello è nato il 16 Maggio, precisamente del 1960.

Il grande showman, divenuto famoso con il Karaoke ma poi trasformatosi in un poliedrico artista a tutto tondo, ha più volte condiviso la scena con i suoi ‘colleghi di compleanno’ tra ironia e giochi.

Ma finisce qui. A compiere gli anni oggi anche Dolcenera nata nel 1977, mentre il collega Niccolò Fabi è nato nel 1968. Insomma, un vero boom di artisti tutti nati sotto del ‘toro’, in un 16 maggio che, per tanti fan, non sarà mai un giorno qualunque.