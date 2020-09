Nations League, Italia-Bosnia: orario e dove vederla in Tv

Il calcio ritorna. Ieri è stato il turno dei calendari di Serie A: prima del campionato però è il turno della nazionale, che torna in campo dopo mesi di stop dovuti all’emergenza. La squadra di Roberto Mancini parteciperà alla seconda edizione della Nations League, la nuova competizione europea che anticipa gli Europei della prossima estate.

L’Italia sarà impegnata nella sfida con la Bosnia prevista domani venerdì 4 settembre allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Le due squadre compongono il girone 1 della Lega insieme a Polonia e Olanda. Un raggruppamento tosto, che sperimenterà le velleità della squadra di Mancini, chiamata a tornare in campo dopo diversi mesi.

Italia-Bosnia, dove vederla

L’Italia si troverà di fronte anche Edin Dzeko, attaccante della Roma e uno degli obiettivi della Juventus per rinforzare l’attacco. La gara, in programma per le 20 e 45, sarà trasmesso in chiaro da Rai 1, che ha l’esclusiva dell’evento. La maglia azzurra tornerà a muoversi agile in campo, a Firenze, in uno stadio vuoto.

I tifosi saranno tutti davanti alla Tv, per capire se questa Italia ha le carte in regola per giocarsi l’Europeo previsto inizialmente nel 2020 e spostato alla prossima estate a causa dell’emergenza. Gli azzurri tornano in campo: appuntamento alle 20 e 45 su Rai 1.