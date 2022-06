Nato, Biden: “Dispiegheremo altre difese aeree in Italia e Germania”

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti dispiegheranno “difese aree aggiuntive e altre capacità in Germania e Italia”. Lo ha annunciato il presidente americano Joe Biden, parlando del rafforzamento della presenza militare statunitense in Europa in un breve incontro con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, prima dell’inizio del summit di Madrid.

Soddisfazione è stata poi espressa da Biden per il via libera all’ingresso di Svezia e la Finlandia nell’Alleanza atlantica: “La Nato sarà più forte e sicura”, ha scandito il presidente degli Stati Uniti in dichiarazioni con il segretario Stoltenberg.