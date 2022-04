Nato, dopo la Svezia, il ministro della Finlandia annuncia: “Potremmo chiedere adesione insieme a Svezia”. Se ne sta discutendo

Come ripetuto in questi giorni, dopo la Finlandia anche la Svezia avrebbe avviato l’iter per chiedere l’adesione alla Nato. Come ha infatti spiegato stamane a Lussemburgo (dove si tiene il Consiglio Affari esteri), Pekka Haavisto, ministro degli Esteri finlandese, “Stoccolma prenderà tempo, ma spero che, se prendiamo una decisione simile, potremo farlo all’incirca nello stesso periodo di tempo” (nella foto i leader dei due paesi).

Il ministro Haavisto: “In settimana in Finlandia il governo presenterà un Libro bianco sulla Nato al Parlamento”

A tal proposito ha aggiunto il ministro, ”Questa settimana in Finlandia il governo presenterà un Libro bianco sulla Nato al Parlamento, il che dà al Parlamento la possibilità di discutere tutti gli aspetti di una possibile adesione alla Nato. Sulla base di quel dibattito, il governo trarrà le sue conclusioni, insieme al presidente della Repubblica”.

Il ministro Haavisto: “Ora l’obiettivo è raggiungere un consenso. Poi, se ce ne sarà bisogno, siamo pronti ad andare avanti”

Come ha infine commentato Haavisto, per Helsinki “è molto importante vedere che un processo simile è in corso in Svezia“. Nello specifico della Finlandia la discussione verrà affrontata in commissione Affari Esteri e “l’obiettivo è raggiungere un consenso. Poi, se ce ne sarà bisogno, siamo pronti ad andare avanti”.

Max