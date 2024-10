Nato, Mark Rutte nuovo segretario generale

Nella giornata odierna, martedì 1 ottobre, la Nato ha nominato un nuovo segretario generale. Il laburista norvegese Jens Stoltenberg, che guida l’Alleanza dal 2014, passa il testimone a Mark Rutte.

“La Nato sarà in buone mani con te al timone. Questo mi rende anche più facile lasciare l’Alleanza, sapendo che tu assumerai la carica di segretario generale della Nato”, ha detto Jens Stoltenberg passando il testimone.

“Non vedo l’ora di mettermi al lavoro”, ha detto dal canto suo Rutte che, rivolgendosi al suo predecessore, ha sottolineato: “Hai mantenuto questa grande Alleanza sulla giusta strada in tempi turbolenti. In gran parte grazie a te Nato ora è più grande, più forte e più unita che mai. E’ un grande onore succedere a te come segretario generale”.

“Farò del mio meglio perché il legame transatlantico resti solido come una roccia. Dobbiamo assicurare che l’Ucraina prevalga come nazione indipendente e sovrana e democratica”, ha aggiunto concludendo: Sono determinato a lavorare per mantenere la Nato forte. Servono più forze, capacità, innovazione. Servono maggiori investimenti: bisogna spendere di più. Poi, bisogna aumentare il nostro sostegno all’Ucraina e portarla sempre più vicina alla Nato”.

