Nato: oggi il giorno della Finlandia, un giorno storico in un contesto complicato, che nelle ore di ieri è stato ricordato dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

“È una settimana storica: domani (oggi nds) daremo il benvenuto alla Finlandia come 31esimo alleato, alzeremo la bandiera finlandese per la prima volta e sarà una buona giornata per la sicurezza di tutti”.

A poche ora della dead line, queste erano state le sue parole. “Domani si riunirà la commissione Nato-Ucraina con il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. Non sappiamo quando la guerra finirà ma quando succederà dovremo avere accordi per essere sicuri che la Russia non la invada ancora. Ecco perché mi aspetto che domani e dopo i ministri inizino il processo di decisione per quanto riguarda la partnership di lungo periodo con l’Ucraina che la porti più vicina alla Nato”.

Queste le parole di ieri del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg alla vigilia della ministeriale esteri.