Naufragio migranti, Piantedosi: “Frontex non ha segnalato il pericolo”

(Adnkronos) – Per il naufragio di Steccato di Cutro nel crotonese “da Frontex non è stato segnalata una situazione di pericolo”. E’ quanto ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, illustrando le linee programmatiche del suo dicastero in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. “L’assetto aereo di Frontex che per primo aveva individuato l’imbarcazione non aveva segnalato una situazione di pericolo o di stress a bordo, indicando la presenza di una persona sopra coperta e di altre sotto coperta e una buona galleggiabilità dell’imbarcazione. Poi le condizioni meteo sono peggiorate diventando particolarmente avverse”.

”Dal 22 ottobre scorso al 27 febbraio gli apparati dello Stato hanno gestito 453 eventi Sar, soccorrendo 27.457 persone. La loro professionalità merita il rispetto e la riconoscenza di tutti” conclude.