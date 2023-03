Naufragio migranti, Salvini: “Guardia costiera avvisata dopo disastro” – Video

(Adnkronos) – “Non c’è stata nessuna richiesta di soccorso alla Guardia costiera fino a disastro avvenuto”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, intervenendo a una iniziativa della Fondazione Einaudi sulla Giustizia sul naufragio di Steccato di Cutro che ha provocato la morte di oltre 60 migranti.

“Solo pensare che il ministro dei Trasporti che è un papà abbia non solo detto ma anche solo pensato di non intervenire è un oltraggio: chi vuole fare polemiche, far politica su questo, lasci in pace pezzi dello Stato, la Guardia costiera. Se uno non è avvisato non interviene, se è avvisato a cose avvenute fa il possibile. Prima della strage nessuno è stato avvisato”.