Nautica: da oggi senza patente per il fuoribordo a 2 tempi fino 40 hp

In un paese praticamente circondato dal mare, dove imbarcarsi e prendere il largo dovrebbe essere la cosa più naturale, vige invece un sistema di problemi ormai triti e ritriti che, paradossalmente, rendono quasi impossibile godersi il marche su una ‘barchetta’. In tal contesto c’è finalmente da segnalare una buona notizia per gli amanti del mare e delle barche: è stata infatti pubblicata dalla Gazzetta ufficiale la LEGGE 28 febbraio 2020, n.8 (con entrata in vigore il 1° marzo) che, tra le altre cose, prevede una disposizione che, senza patente, garantisce la conduzione di tutti i motori fuoribordo a due tempi di potenza fino a 40hp, con cilindrata di 750 cc se a carburazione a due tempi, e a 900 cc se a iniezione a due tempi. Una giusta ‘pensata’ che non mancherà d’incentivare il mercato della nautica da diporto.

