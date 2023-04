Nautica, Stella: “Made in Italy in forte espansione”

(Adnkronos) – “Il report presentato da Deloitte per Confindustria Nautica conferma la fotografia di un settore in forte espansione. Verrà confermato, per il 2022, un tasso di crescita a doppia cifra quindi un segnale di un settore industriale made in Italy molto dinamico e molto veloce a riprendere la curva di crescita sui mercati internazionali”. Così Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica, a margine della presentazione di “The state of the art of global yachting market” lo studio elaborato da Deloitte per Confindustria Nautica. Il report è stato illustrato a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano, alla presenza di alcuni dei principali operatori del settore e di primari esponenti del mondo finanziario.

“L’incontro di oggi – prosegue Stella – ha offerto anche l’occasione per una tavola rotonda che ha visto la partecipazione degli imprenditori del settore che si sono già affacciati al mercato della borsa e altri che si stanno affacciando. Si è potuto così parlare degli strumenti che, anche dal punto di vista del mercato finanziario, possono essere utili al nostro settore, sia a livello di grandi aziende sia di Pmi, per consolidare questa crescita e per posizionarsi sempre meglio sui mercati internazionali”.

Un quadro che permette di essere ottimisti anche per il futuro: “La curva di crescita si sta già consolidando – conclude Stella – il portafoglio ordini delle nostre aziende è riuscito ad essere molto solido anche per i prossimi 3-4 anni. Ci sono ottime prospettive di permanenza e di presidio dei mercati internazionali dove il nostro comparto dei superyacht è sempre leader. Uno yacht su due parla italiano dei mari del mondo quindi lo studio non fa che confermare questo primato mondiale dell’industria nautica italiana”.