Nave Gregoretti, la Giunta ‘studia’ la posizione di Salvini

”Ci riuniremo il giorno 8 gennaio alle 14 e il giorno 9 alle 8:30, il 13 gennaio alle 15:30, mentre il 14 gennaio ci vedremo alle 20. Il giorno 15 gennaio ci sarà seduta alle 8:30 del mattino e poi abbiamo fissato una seduta anche lunedì 20 gennaio, alle ore 17, che presumibilmente sarà la data in cui la Giunta voterà il caso Gregoretti per poi riferire all’Aula che avrà altri venti giorni a disposizione”. Così poco fa il senatore di FI, Maurizio Gasparri, dopo aver spiegato che “Oggi si è svolto l’Ufficio di presidenza. La Giunta per le autorizzazioni del Senato ha deciso che alle 13:30 sarà incardinato il caso della nave Gregoretti di cui sarò relatore. Daremo un termine di 15 giorni al senatore Salvini per presentare una memoria o chiedere di essere ascoltato, come è sua facoltà“.

Al termine dei suddetti appuntamenti, la Giunta per le immunità parlamentari di Palazzo Madama sarà infine chiamata ad esprimersi sull’autorizzazione a procedere ne confronti dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in merito alla vicenda dei 137 migranti a bordo della ‘Gregoretti’ della Guardia costiera, privati della loro libertà.

Per tali motivi Gasparri ribadito, ”Abbiamo fissato un intenso calendario di lavori su questo caso e su tutte le altre vicende che sono all’attenzione della Giunta, comprese le ratifiche delle elezioni”.

