Navigator: oggi parte il concorso. Chi sono e requisiti del bando

È arrivato il giorno dei navigator: da oggi a dopodomani alla Fiera di Roma si attendono oltre 50.000 persone che parteciperanno al concorso per la selezione di 3000 figure. Il posto di lavoro è nato con il reddito di cittadinanza e servirà ai centri per l’impiego per trovare lavoro ai beneficiari della misura.

In base ai dati dell’Anpal, l’Agenzia per le politiche attive, a partecipare al bando saranno 53.907 candidati per 2.980 posti, un posto libero ogni 18 candidati. Per quanto riguarda i requisiti, l’unico richiesto è la laurea.

“Il navigator – spiega l’Anpal – sarà la figura centrale dell’assistenza tecnica fornita ai Centri per l’Impiego per l’introduzione del reddito di cittadinanza”. Il contratto scade il 30 aprile 2021 e il compenso lordo annuo sarà di 27.338,76 euro più 300 euro lordi al mese di rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio.

A rispondere al bando sono state principalmente le donne fra i 30 e i 40 anni, perlopiù dal Sud. La maggior parte dei candidati al posto di navigator infatti è di sesso femminile (il 73%), al 50% hanno tra i 30 e i 40 anni, prevalentemente con lauree in giurisprudenza (16.953), psicologia (12.080) e scienze economico-aziendali (7.242).

Per quanto riguarda le richieste di navigator, al primo posto c’è la Campania che ha bisogno di 471 figure, con la sola provincia di Napoli che ne richiede 274. Al secondo posto la Sicilia con 429 posti di cui 125 a Palermo e 100 a Catania. Segue la Lombardia con 329 navigator, di cui 76 a Milano e 50 a Brescia, mentre nel Centro Italia è il Lazio la regione che ha bisogno di più navigator con 273 operatori (195 nella provincia di Roma).

