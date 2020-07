Naya Rivera, chi è l’attrice di Glee (Santana Lopez) scomparsa dopo un bagno al lago

“Solo noi due”, recita la didascalia che accompagna l’ultimo post su Twitter di Naya Rivera, la cheerleader Santana Lopez di Glee. La foto ritrae la donna in compagnia del figlio, durante una vacanza. E’ l’ultima foto postata dall’attrice, scomparsa dopo un bagno in un lago californiano.

La donna stava facendo una gita in barca con il figlio di 4 anni, da allora si sono perse le sue tracce e si teme sia annegata. Lo rivela il dipartimento di Polizia della Contea di Ventura. Attualmente sono in corso le ricerche con elicotteri e droni, ma si teme il peggio.

Naya Rivera, il figlio è illeso

Sulla barca noleggiata sul Lake Piru, nella foresta Los Padres National, è stato ritrovato solo il figlio illeso, che ha raccontato che la mamma si è tuffata in acqua per un bagno non facendo più ritorno. L’allarme è scattato dopo diverse ore, quando la braca non faceva più ritorno al deposito.

Naya Rivera è un’attrice di successo: ha 33 anni e da quando ne ha 4 è protagonista in film di successo. Il primo, La famiglia reale, con Eddie Murphy. Il successo internazionale è arrivato con la serie televisiva Glee, a cui ha preso parte dal 2009 al 20015.

Interpretava il ruolo della cheerleader Santana Lopez. Il figlio Josey Hollis è nato dalla relazione con l’ex marito Ryan Dorsey dal quale ha divorziato nel 2018. I fan sono in agitazioni per le sorti dell’attrice ancora disperse nelle acque del lago californiano. Col passare delle ore le speranze di ritrovarla viva si affievoliscono.