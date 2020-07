“Naya Rivera è annegata e forse intrappolata sul fondo del lago”, la notizia choc. Il VIDEO del noleggio

Si sa la speranza è l’ultima a morire e, nonostante siano passati ormai ‘troppe ore‘ dalla sua scomparsa, oltre a parenti ed amici, sono soprattutto le centinaia di migliaia di suoi fan, che sui social continuano a pregare perché da un momento all’altro giunga la notizia che l’attrice e cantante statunitense Naya Rivera venga ritrovata viva e vegeta.

Naya Rivera, ormai il tempo ha tolto ogni speranza

I fatti però raccontano ben altro, l’unica certezza è soltanto il giorno della sua scomparsa: oltre 24 ore fa, quando la Rivera si era avventurata in barca con figlioletto Joey, per una gita sul lago Piru. Le cose hanno poi preso una piega horror quando, non essendo rientrata per le 16 – come concordato al momento del noleggio – un dipendente si è avventurato alla ricerca del natante. Barchino avvistato nei pressi dell’estremità nord dello specchio d’acqua, con a bordo soltanto il figlioletto della 33enne, letteralmente sparita. Immediato è così scattato l’allarme.

Naya Rivera, il vice sceriffo smorza ogni speranza

“Presumiamo che sia accaduto un incidente e presumiamo che sia annegata nel lago“, ha ‘dovuto’ riferire nel pomeriggio il vice scerifffo della piccola località californiana, Chris Dyer, intervenendo davanti ai media.

Dunque, entriamo purtroppo nelle ‘fase2’, quella più dolorosa della vicenda dove, abbandonata ogni speranza di poter ritrovare in vita l’amata star di ‘Glee’, ora ciò che conta è ‘recuperarne’ il corpo. Ma non è detto, come ha infatti avvertito il vice sceriffo, “Se il corpo è intrappolato sott’acqua potrebbe non essere recuperato”.

Naya Rivera, l’ex marito: “Sono troppo sconvolto”

Un’affermazione che definitivamente ‘affossato’ l’ex marito della Rivera, Ryan Dorsey il quale, avvicinato dai giornalisti non ha potuto far altro che affermare: “scusate, sono troppo sconvolto”. Infatti un amico dell’uomo ha riferito che Ryan “non aveva idea che la sua ex moglie stesse portando Josey al Lago Piru. È corso da suo figlio non appena ha saputo che è stato ritrovato da solo. È andato a occuparsi di lui…”.

L’Ultimo video dell’attrice: il noleggio della barca

Max