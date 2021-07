Nazionale, Immobile esulta e risponde alle critiche

Sarà pesata quella scarpa da cui togliere qualche sassolino. È d’oro massiccio. E questo, a Ciro Immobile, non glielo toglierà nessuno. Per lui parlano i numeri: è salito sul tetto d’Europa appena 12 mesi come bomber più prolifico, ieri come trionfatore azzurro. Eppure lo hanno criticato, a volte anche sbeffeggiato. Senza notare le corse, la fatica, le gambe pesanti per l’ennesimo scatto a coprire la linea di passaggio.

Ma Ciro non è stato solo questo: ha segnato anche due gol, appena uno in meno dell’idolatrato Kane, che il terzo lo ha fatto sulla respinta di un rigore sbagliato. Ha pianto Ciro ieri stringendo la coppa tra le mani, avrà pensato di essersela meritata forse un pizzico più degli altri, che hanno ricevuto solo applausi.

Così l’attaccante della Nazionale si è tolto un peso dal cuore. Lo ha fatto rispondendo a un post della moglie Jessica Malena: “Vita mia i sogni si avverano contro tutto e tutti. Siamo Campioni d’Europa e Scarpa d’Oro si attaccano al c***o tutti”.

Immobile ha poi scritto sulle sue storie Instagram: “In nemmeno un anno Scarpa d’Oro e campione d’Europa. Continuate a parlare, nel frattempo continuo a vincere. Magnatev u limone!”. Numeri da top player.