Nazionale pallavolo, Paola Egonu non convocata

(Adnkronos) – Paola Egonu fuori dalla Nazionale di pallavolo femminile. Dopo il quarto posto agli Europei 2023, l’Italia si ritroverà il 9 settembre a Cavalese per preparare il torneo di qualificazione olimpica in programma a Lodz, in Polonia, dal 16 al 24 settembre.

Per il collegiale in Val di Fiemme, il commissario tecnico Davide Mazzanti ha convocato 15 giocatrici: da questo gruppo saranno scelte le 14 che disputeranno il torneo pre-olimpico. Tra le convocate non c’è Paola Egonu, l’atleta azzurra, pur ribadendo il proprio attaccamento alla maglia dell’Italia, ha concordato con il commissario tecnico e il presidente federale Manfredi di non partecipare al torneo in Polonia per prendersi un periodo di riposo.

Questo l’elenco delle convocate. Palleggiatrici: Alessia Orro, Francesca Bosio. Schiacciatrici: Myriam Sylla (capitana), Elena Pietrini, Loveth Omoruyi, Alice Degradi, Francesca Villani. Opposti: Sylvia Nwakalor, Ekaterina Antropova. Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi, Federica Squarcini, Linda Nwakalor. Liberi: Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale.