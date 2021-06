Nazionale, Pessina: “Ho pensato di smettere, ora do tutto per l’Italia”

All’Europeo non doveva nemmeno esserci, perché fino all’ultimo Matteo Pessina era il 27esimo della rosa, quello escluso per un soffio. L’infortunio di Lorenzo Pellegrini gli ha aperto le porte della Nazionale, e ora sta vivendo quel sogno con tutto se stesso. Ha già segnato due gol, diventando il miglior marcatore della squadra, e ora punta in alto.

“Ero partito come ventisettesimo, non ci pensavo però più di tanto. Mi sono sentito parte di questo gruppo, sempre. Il bello di questa squadra è che il mister riesce a far sentire tutti importanti”, ha detto a Sky Sport il centrocampista dell’Atalanta. E pensare che pochi anni fa ha pensato addirittura di smettere col calcio: “Di momenti difficili ce ne sono stati quando non giocavo in C, ho anche pensato di smettere ma sono andato avanti perché amo giocare a calcio e voglio farlo per tutta la vita”.

Ora è tutto diverso e la testa è solo al Belgio, prossimo avversario degli azzurri nei quarti di finale: “Hanno giocatori fortissimi. Se vogliamo arrivare in fondo dobbiamo incontrare le più forti e ora ci sono solo le più forti. De Bruyne ha dimostrato negli ultimi anni di essere uno dei più forti del mondo. Se non ci fosse sarebbe meglio per noi. Però lo vorrei sul campo, vorrei provare a fermarlo. Lukaku è il 9 più forte del mondo, averci già giocato contro può essere un vantaggio ma lo si è già visto ieri contro il Portogallo, riesce a giocare contro due-tre difensori insieme”.

Sulla forza del gruppo azzurro: “L’abbiamo sempre pensato. Siamo forti, abbiamo giovani, esperienza, abbiamo fatto una striscia di vittorie importantissime. Non lo diciamo mai, anche tra di noi. Non parliamo della finale nel gruppo, ci concentriamo gara dopo gara”, ha concluso Pessina.