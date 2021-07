Nazionale, tre giornalisti positivi al Covid: ritiro azzurro blindato

A pochi giorni dalla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, tre giornalisti Rai sono risultati positivi al Covid. Nessun allarme è scattato nel ritiro azzurro, perché giocatori e staff sono in ‘bolla’ e hanno ricevuto tutti la doppia dosa di vaccino. Gli incontri con la stampa, inoltre, avvengono in sicurezza e a debita distanza.

Nonostante questo ora vige la massima prudenza. La conferenza di oggi di Leonardo Bonucci avverrà in streaming, per limitare ogni contatto con l’esterno. La Federcalcio ha intanto messo in atto la procedura di sanificazione del centro sportivo di Coverciano da dove, domani, gli Azzurri raggiungeranno Wembley per la finale di domenica.

Tra le persone contagiate, tutte dipendenti Rai, anche il telecronista Alberto Rimedio. La voce guida delle partite degli Azzurri non potrà quindi raccontare la finale di Webley, ora la Rai dovrà decidere chi lo sostituirà.