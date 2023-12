Nba, 27 sconfitte per i Detroit Pistons

Sono stati di nuovo sconfitti i Detroit Pistons per la 27esima volta consecutiva. È un record per una sola stagione della Nba. Hanno giocato contro i Brooklyn Nets e hanno perso per 112-118.

Dopo due mesi senza vittorie, hanno perso anche questa battaglia. La serata infatti si è conclusa tra fischi e insulti dei tifosi di Detroit.

Ora giovedì è il prossimo appuntamento e se perderanno anche a Boston, i Pistons raggiungeranno la serie di sconfitte più lunga nella storia dell’intera lega di basket nordamericana.