NBA Draft 2019, tutte le scelte: Williamson il numero 1

Gli ultimi saranno i primi, è questo il principio fondante che da sempre accompagna l’NBA. La più importante lega di basket al mondo infatti permette all’ultima classificata di aggiudicarsi il giovane più interessante del panorama americano proveniente dal college. Dall’ultima alla prima, così vengono selezionati i giovani che vanno ad ampliare le rose delle squadre NBA in un meccanismo chiamato Draft.

Un modo per colmare le differenze evidenziate nel corso della stagione dando modo anche a chi è arrivato sul fondo della classifica di riscattarsi nella stagione successiva. Il Draft 2019 è andato in scena nella notte accompagnato dal solito grande show che tiene incollati al televisore milioni di americani ogni anno. Sono stati 60 i giovani selezionati dai vari collage per far parte delle squadre NBA.

NBA Draft 2019, Zion Williamson prima scelta

Come da previsioni la scelta numero uno è stata Zion Williamson, prodotto di Duke e scelto dai New Orleans Pelicans. Farà 19 anni tra pochi giorni, ha lasciato il collage tra le polemiche ed è pronto a prendersi la scena in NBA. Figlio di un giocatore di football americano e di una sprinter, negli anni della scuola ha vinto diversi premi individuali e chiuso l’ultima stagione con una media di 22.6 punti a partita.

La seconda scelta è stata invece Ja Morant, passato ai Memphis Grizzlies: “Ho realizzato il mio sogno, un sogno pazzesco. Sono felicissimo. La prima cosa è credere in sé stessi, e io l’ho fatto”, ha dichiarato subito dopo la scelta.

Aggiornamento 8:00

Di seguito tutte le 60 scelte che hanno caratterizzato l’NBA Draft 2019:

PRIMO GIRO

R1P1 Zion Williamson – New Orleans Pelicans

R1P2 Ja Morant – Memphis Grizzlies

R1P3 RJ Barrett – New York Knicks

R1P4 De’Andre Hunter – Atlanta Hawks (from LAL, via NOP)

R1P5 Darius Garland – Cleveland Cavaliers

R1P6 Jarret Culver – Minnesota Timberwolves (via PHO)

R1P7 Coby White – Chicago Bulls

R1P8 Jaxson Hayes – New Orleans Pelicans (via ATL)

R1P9 Rui Hatchimura – Washington Wizards

R1P10 Cam Reddish – Atlanta Hawks (from Dallas Mavericks)

R1P11 Cameron Johnson – Phoenix Suns (via MIN)

R1P12 PJ Washington Jr. – Charlotte Hornets

R1P13 Tyler Herro – Miami Heat

R1P14 Romeo Langford – Boston Celtics (from SAC via PHI)

R1P15 Sekou Doumbouya – Detroit Pstions

R1P16 Chuma Okeke – Orlando Magic

R1P17 Nickel Alexander-Walker – New Orleans Pelicans (from BKN via ATL)

R1P18 Goga Bitadze – Indiana Pacers

R1P19 Luka Samanic – San Antonio Spurs

R1P20 Mattise Thybulle – Philadelphia 76ers (from LAC, via MEM and BOS)

R1P21 Brandon Clarke – Memphis Grizzlies (from OKC)

R1P22 Grant Williams – Boston Celtics

R1P23 Darius Bazely – Oklahoma City Thunder (from MEM)

R1P24 Ty Jerome – Phoenix Suns (from PHI via BOS)

R1P25 Nassir Little – Portland Trail Blazers

R1P26 Dylan Windler – Cleveland Cavaliers (from HOU)

R1P27 Mfiondu Kabengele – LA Clippers (from DEN, via BKN)

R1P28 Jordan Poole – Golden State Warriors

R1P29 Keldon Johnson – San Antonio Spurs (from TOR)

R1P30 Kevin Porter Jr. – Cleveland Cavaliers (from MIL, via DET)

SECONDO GIRO

R2P1 (31) Nicholas Claxton – Brooklyn Nets (from NYK via PHI)

R2P2 (32) KZ Okpala – Miami Heat (from PHO, via IND)

R2P3 (33) Carsen Edwards – Boston Celtics (from CLE via NYK, ORL, and PHI)

R2P4 (34) Bruno Fernando – Atlanta Hawks (from CHI via LAL, PHI)

R2P5 (35) Marcus Louzada Silva – New Orleans Pelicans (from ATL)

R2P6 (36) Cody Martin – Charlotte Hornets (from WAS via ATL, DEN and ORL)

R2P7 (37) Deividas Sirvydis – Detroit Pistons (from DAL)

R2P8 (38) Daniel Gafford – Chicago Bulls (from MEM)

R2P9 (39) Alen Smailagic – Golden State Warriors (from NOP)

R2P10 (40) Justin James – Sacramento Kings (from MIN via CLE and POR)

R2P11 (41) Eric Paschall – Golden State Warriors (from LAL via IND, CLE and ATL)

R2P12 (42) Admiral Schofield – Washington Wizards (from SAC via MIL, BKN and PHI)

R2P13 (43) Jaylen Nowell – Minnesota Timberwolves (from MIA via CHA)

R2P14 (44) Bol Bol – Denver Nuggets (from CHA via ATL and MIA)

R2P15 (45) Isaiah Roby – Dallas Mavericks (from DET via OKC, BOS and DET)

R2P16 (46) Talen Horton-Tucker – LA Lakers (from BKN via CHA, MEM, and ORL)

R2P17 (47) Ignas Brazdeikis – New York Knicks (from ORL via NYK and SAC)

R2P18 (48) Terrence Mann – LA Clippers

R2P19 (49) Quinndary Weatherspoon – San Antonio Spurs

R2P20 (50) Jarrell Brantley – Utah Jazz (from IND)

R2P21 (51) Tremont Waters – Boston Celtics

R2P22 (52) Jalen McDaniels – Charlotte Hornets (from OKC)

R2P23 (53) Justin Wright-Foreman – Utah Jazz

R2P24 (54) Marial Shayok – Philadelphia 76ers

R2P25 (55) Kyle Guy – Sacramento Kings (from HOU via NYK)

R2P26 (56) Jaylen Hands – Brooklyn Nets (from POR via ORL, DET, and LAC)

R2P27 (57) Jordan Bone – Detroit Pistons (from DEN via MIL, ATL, PHI)

R2P28 (58) Miye One – Utah Jazz (from GSW)

R2P29 (59) Dewan Hernandez – Toronto Raptors

R2P30 (60) Vanja Marinkovic – Sacramento Kings (from MIL)