‘Ndrangheta, frode milionaria col carburante, coinvolta anche Latina

‘ndrangheta e frode milionaria col carburante, l’indagine passa per Latina: via a un decreto di sequestro preventivo dell’intero patrimonio aziendale di tre società di capitali operanti nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili, per un valore complessivo stimato in circa 15 milioni di euro, una vera e propria joint venture criminale volta alla massimizzazione dei profitti illeciti ai danni dello Stato e della libera concorrenza ricostruito un giro di false fatturazioni per un ammontare complessivo di oltre 600 milioni di euro ed Iva dovuta per oltre 130 milioni di euro, appurando l’omesso versamento di accise per 31 milioni di euro.

