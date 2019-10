Nedved su Demiral: “Il gesto militare? Non c’è violazione del nostro codice etico”

Nedved su Demiral: “Il gesto militare? Non c’è violazione del nostro codice...

Calcio e politica in Turchia, la commistione è ormai tristemente nota nelle ultime settimane. Vasta guardare una partita della nazionale turca per rendersi conto di quanto la situazione politica del paese abbia coinvolto anche i giocatori. Non a caso questi ultimi hanno più volte fatto il gesto militare prima dell’inizio della gara e anche dopo un gol.

È successo anche a Demiral, difensore della Juventus che con la mano sulla fronte ha esultato dopo un gol scatenando polemiche anche in Italia. Sulla questione è intervenuto Pavel Nedved nel corso della conferenza degli azionisti bianconeri: “Sono stato io a gestire il caso Demiral. Da parte della società, pensiamo che il gesto del ragazzo dipenda dalla volontà totale della Nazionale turca. Dobbiamo aspettare la decisione della UEFA. Il gesto per noi non trasgredisce il nostro regolamento etico”, ha commentato Nedved.