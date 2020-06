“Negli Usa la vita dei neri non conta nulla”, la video- denuncia del fratello di George Floyd all’Onu

“Gli agenti non hanno mostrato pietà né umanità, hanno torturato a morte mio fratello per le strade di Minneapolis davanti ad una folla di testimoni che guardava e li implorava di smettere, dando al popolo nero ancora una volta la stessa lezione, che la vita dei neri non conta negli Stati Uniti”.

In video-collegamento da Ginevra con la sessione del Consiglio dei diritti umani, oggi dedicata al razzismo, così Philonise Floyd, il fratello dello ‘sfortunato’ George, ucciso per asfissia dagli agenti, lo scorso 25 maggio a Minneapolis (nella foto l’impressionante momento). L’uomo, trasformando in uno slogan il nome che caratterizza il movimento degli attivisti afroamericani, ha quindi affermato “Le vite dei neri non contano negli Stati Uniti”.

Philonise Floyd: “Vi prego, fate giustizia su mio fratello”

Quindi Philonise ha colto l’occasione per lanciare un appello all’Onu: ”Vi chiedo di aiutarci ad avere giustizia per mio fratello George Floyd. Spero che creerete una commissione d’inchiesta indipendente per indagare sull’uccisione di afroamericani da parte della polizia in America”.

Un appello che, visto quanto sta ancora accadendo negli Stati Uniti, siamo certi che stavolta non rimarrà inascoltato…

Max