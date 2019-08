Nek, conto alla rovescia per l’Arena

Per i suoi fans, che attendono con entusiasmo, manca sempre meno al 22 settembre, giorno in cui Nek tornerà in concerto con un imperdibile appuntamento all’Arena di Verona. Il live evento darà ufficialmente il via a ‘Il mio gioco preferito – European tour”, un tour di 30 date che da novembre farà tappa nelle grandi città europee e porterà Nek a suonare nei principali teatri di tutta Italia con un calendario di nuovi appuntamenti live fino al 2020.

Un’occasione per tutti i suoi fan italiani e europei per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album e le hit che in oltre venticinque anni di carriera hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo.

Queste le date di “Il mio gioco preferito – European tour”, prodotto e organizzato da Friends & Partners:

8 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica; 9 novembre – GROSSETO – Teatro Moderno; 11 novembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi; 12 novembre – FIRENZE – Tuscany Hall; 14 novembre – VARESE – Teatro Openjob Metis; 15 novembre – PIACENZA – Teatro Politeama; 18 novembre – MÜNCHEN – TonHalle; 20 novembre – ZURICH – VolksHaus; 21 novembre – LUGANO – Palazzo dei Congressi; 24 novembre – BIENNE – Kongress Haus; 25 novembre – BRUXELLES – Cirque Royal; 26 novembre – PARIS – Bataclan; 30 novembre – LUXEMBOURG – Rockhal Club; 1 dicembre – LONDON – Shepherd’s Bush; 2 dicembre – MADRID – Teatro Nuevo Apolo; 6 dicembre – BRESCIA – Teatro Dis_Play; 8 dicembre – SANREMO (IM) – Teatro Ariston; 10 dicembre – BERGAMO – Teatro Creberg; 11 dicembre – PARMA – Teatro Regio; 14 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo; 17 dicembre – CREMONA – Teatro Ponchielli; 19 dicembre – CESENA – Nuovo teatro Carisport; 21 dicembre – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi; 23 dicembre – GENOVA – Teatro Carlo Felice; 11 gennaio – BOLOGNA – Europauditorium; 14 gennaio – CATANZARO – Teatro Politeama; 16 gennaio – CATANIA – Teatro Metropolitan; 18 gennaio – PALERMO – Teatro Golden; 20 gennaio – NAPOLI – Teatro Augusteo; 22 gennaio – LECCE – Politeama Greco; 23 gennaio – BARI – Teatro Team

Ricordiamo che i biglietti sono disponibili su www.ticketone.it, nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Nek, un palco per due con Panariello

Ad anticipare il tour, ci sarà però la speciale performance di Nek insieme a Giorgio Panariello, per la 40° edizione del Festival La Versiliana: il 24 agosto al Teatro Grande – La Versiliana di Marina di Pietrasanta – LU – (viale Morin 16 – ore 21.30 – biglietti disponibili su http://versilianafestival.it) i due artisti saranno protagonisti di una serata unica, più di un concerto e più di uno spettacolo teatrale. La comicità di Giorgio Panariello entrerà in contatto con la musica di Nek, da sempre un artista autoironico pronto a mettersi in gioco.

Lo spettacolo si inserisce nella formula ‘Un palco per due‘, in cui un cantante e un attore condividono per una sera lo stesso palco per uno spettacolo in cui si alternano l’arte della musica e quella della parola.

‘Alza la radio’, il nuovo singolo estratto dall’ultimo album di inediti dell’artista (distribuito da Warner Music Italy), è attualmente in radio. Scritto da Nek, Andrea Bonomo e Andrea Vigentini, ‘Alza la radio’ è una dedica alla radio, la radio che è la compagna di tutti, che c’è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. È online anche il video ufficiale del brano, diretto da Gaetano Morbioli per RUN Multimedia

Max