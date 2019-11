Nek parte da Roma ‘Con il mio gioco preferito Tour’

Dopo il grande successo dello scorso settembre all’Arena di Verona per l’atteso ritorno live di Nek (all’anagrafe) Filippo Neviani, da stasera, l’artista sarà impegnato con ‘Il Mio Gioco Preferito – European tour’, un tour di oltre 30 date che farà tappa nelle grandi città europee e lo porterà a suonare nei principali teatri di tutta Italia con un calendario di appuntamenti live fino al 2020.

Con lui sul palco ci saranno Emiliano Fantuzzi (chitarre e tastiere), Luciano Galloni (batteria), Max Elli (chitarre), Silvia Ottanà (basso e synth).

Più di due ore di concerto per circa 30 brani in scaletta, che spaziano dalle intramontabili hit come “Laura non c’è” e “Se io non avessi te” ai brani contenuti nell’ultimo album di inediti, “IL MIO GIOCO PREFERITO – parte prima”.

I biglietti per le date sono disponibili su www.ticketone.it, nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

‘Il Mio Gioco Preferito – European tour’

Queste le date del tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners:

8 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica; 9 novembre – GROSSETO – Teatro Moderno; 11 novembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi; 12 novembre – FIRENZE – Tuscany Hall; 14 novembre – VARESE – Teatro Openjob Metis; 15 novembre – PIACENZA – Teatro Politeama; 18 novembre – MÜNCHEN – TonHalle; 20 novembre – ZURICH – VolksHaus; 21 novembre – LUGANO – Palazzo dei Congressi; 24 novembre – BIENNE – Kongress Haus; 25 novembre – BRUXELLES – Cirque Royal; 26 novembre – PARIS – Bataclan; 30 novembre – LUXEMBOURG – Rockhal Club; 1 dicembre – LONDON – Shepherd’s Bush; 2 dicembre – MADRID – Teatro Nuevo Apolo; 6 dicembre – BRESCIA – Teatro Dis_Play; 8 dicembre – SANREMO (IM) – Teatro Ariston; 10 dicembre – BERGAMO – Teatro Creberg; 11 dicembre – PARMA – Teatro Regio; 13 dicembre – BORGOSESIA (VC) – Teatro Proloco; 14 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo; 17 dicembre – CREMONA – Teatro Ponchielli; 19 dicembre – CESENA – Nuovo teatro Carisport; 20 dicembre – MANTOVA – Grana Padano Theatre; 21 dicembre – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi; 23 dicembre – GENOVA – Teatro Carlo Felice; 11 gennaio – BOLOGNA – Europauditorium; 14 gennaio – CATANZARO – Teatro Politeama; 16 gennaio – CATANIA – Teatro Metropolitan; 18 gennaio – PALERMO – Teatro Golden; 20 gennaio – NAPOLI – Teatro Augusteo; 22 gennaio – LECCE – Politeama Greco; 23 gennaio – BARI – Teatro Team

Intanto è nelle radio ‘Cosa ci ha fatto l’amore’, il suo ultimo singolo, un’emozionante e intensa ballad dal sound incalzante. A volte dopo anni di lontananza, l’amore può essere ritrovato, perché l’amore rimane l’unico caos che si è disposti a sopportare: questo è il concetto su cui si basa, brano scritto da Nek, Davide Simonetta e Alex Andrea “RAIGE” Vella.

‘Il Mio Gioco Preferito – parte prima’, composto da sette tracce ed entrato direttamente ai vertici della classifica degli album più venduti della settimana, è il primo capitolo del nuovo progetto discografico di Nek. Nei brani dell’album, l’artista si allontana dall’impronta elettronica del suo precedente album per andare, invece, all’essenzialità degli strumenti, creando un album fortemente “umano” e suonato.

www.nekweb.com – www.instagram.com/nekfilipponeviani – www.facebook.com/NekOfficial

Max