Nel 2023 le festività ci concederanno diversi ponti lunghi ed opportunità di ‘mini vacanze’

A parte l’Immacolata, che domani darà il via ad un lungo ponte, per il resto, con le festività natalizie ed il Capodanno coincidenti con il weekend, non ricorderemo certo il 2022 come un anno generoso in fatto di ponti e vacanze.

Per il 2023 ci aspettano diverse opportunità di ponti lunghi e ‘mini vacanze’

Fortuna l’imminente 2023, che promette invece l’esatto contrario: un’annata ricca di ponti, in virtù delle varie festività che, come vedremo, cadono invece ‘a pennello in giorni ad incastro’.

Insomma, per quanti professionalmente possono permettersi il lusso di ‘agganciarsi, nel corso dell’anno che andiamo ad incontrare, i cosiddetti weekend lunghi – o ‘mini vacanze’ – non mancheranno.

Complice qualche giorno di ferie ‘strategicamente’ incastrato a ridosso delle festività ed è fatta

Tanto per dare idea di cosa stiamo parlando, ecco che già il 6 gennaio, nella calza troviamo un bel venerdì.

A parte la Pasqua, le cui festività sono ‘canoniche’ (è sfruttabile il lunedì dell’Angelo), arriviamo al 25 aprile (la Liberazione), che quest’anno cade di martedì dunque, chi avrà la possibilità di prendersi un giorno di ferie lunedì 24 di ferie, potrà godersi ben 4 giorni di ‘mini ferie’.

Stessa storia la settimana dopo, con il Primo maggio che cade anch’essi di lunedì.

Ecco poi in occasione del 2 giugno altri tre giorni ‘puliti’ di ferie, in quanto cade di venerdì.

Il 15 agosto, per quanti si trovano a lavorare, ecco che Ferragosto arriva di martedì e, anche in questo caso, chi potrà prendesi il lunedì, potrà contare su 4 giorni di relax.

Torna l’autunno è la festività di Ognissanti di mercoledì. Due le opzioni: o due giorni di ferie (lunedì 30 e martedì 31 ottobre) oppure, giovedì 2 e venerdì 3 novembre. Praticamente, con due giorni se ne possono avere a disposizione ben 5!

Chiudiamo il cerchio con l’8 dicembre del 2023, che stavolta bussa di venerdì, per un bel ponte di tre giorni.

Infine, a seguire, Natale e Santo Stefano che arrivano di lunedì e martedì quindi, con sabato 23 e domenica 24 dicembre, salutiamo l’anno con altri 4 giorni di vacanza… esente ferie.

Max