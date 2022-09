Nel Pd prevale il silenzio. Più che la sconfitta brucia la scarsa capacità aggregativa di Letta, che probabilmente pagherà

Al momento dal Nazareno non giunge ancora nessun ‘segnale di vita’. La prima, ed unica, reazione all’esito delle urne ci rimanda infatti a questa notte quando, è stata Debora Serracchiani la prima a tracciare un primo bilancio della situazione: “Non possiamo non attribuire la vittoria alla destra. Una serata triste. Siamo però la prima forza di opposizione in Parlamento”.

Martucci: “È probabilmente il risultato più basso od uno dei più bassi del centrosinistra nella storia”

Stamane invece, attraverso Twitter, è Andrea Marcucci ad ammettere che “È probabilmente il risultato più basso od uno dei più bassi del centrosinistra nella storia, con questi dati, prendo atto anche della mia sconfitta nel collegio toscano dove ero candidato“.

Al Nazareno prevale il silenzio. Più che la sconfitta brucia la scarsa capacità aggregativa di Letta, che probabilmente pagherà

Se confermato, in un collegio di per se complicato, brucia anche la sconfitta che Lele Fiano avrebbe subito a vantaggio di Isabella Rauti, così come Carlo Cottarelli, ‘umiliato’ da Daniela Santanchè.

Insomma ‘la Caporetto’ è servita, anche se poi i numeri non sono così inclementi rispetto al passato. Certo, semmai brucia ‘la tigna’ del segretario, poco incline a coalizzarsi per arginare la prevedibile avanzata del centrodestra e questo, come il Pd storicamente insegna, andrà puntualmente a ritorcerci a danno dello stesso Letta, che potrebbe anticipare la ‘cacciata’ con le dimissioni. Tuttavia, come dicevamo, per ora prevale il silenzio, ma Letta avrà sicuramente da dire la sua.. prima del congedo.

Max