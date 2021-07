Nella ‘mappa europea’ stilata dall’Ecdc, Veneto, Lazio, Sicilia e Sardegna in giallo. Ecco la situazione Ue

Se figura in verde significa che il rischio è basso, e poi via crescendo, dal giallo al rosso, fino al rosso ‘forte’, che indica una situazione di rischio massimo.

La ‘mappatura’ del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

E la ‘mappatura’ dei paesi europei stilata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che ogni 14 giorni ‘misura’ il numero dei nuovi casi ogni 100mila abitanti, traendo informazioni dal tasso di positivi emersi nei test effettuati.

Non è ‘ininfluente’ come molti possono pensare, solo perché ‘da noi’ stiamo cambiando i criteri di assegnazione dei colori (basandoci esclusivamente sulle ospedalizzazioni), no, la ‘mappa dell’Ecdc‘ rappresenta la ‘bussola della situazione sanitaria europea’, e funge da riferimento in merito a qualsiasi decisione prendono gli Stati membri dell’Ue, quando debbono ‘legiferare’ in materia di restrizioni di viaggio.

Rispetto alla scorsa settimana 4 regioni italiane hanno mostrato un incremento di contagi

Ebbene, se come dicevamo ora i criteri dei colori sono cambiati, facendo invece fede all’esame dell’Ecdc, oggi ben quattro regioni italiane sarebbero passate in giallo.

Si tratta del Veneto, del Lazio, della Sicilia e della Sardegna, verdi sino alla scorsa settimana.

Un peggioramento della situazione che investe in toto tutto il vecchio continente

Un peggioramento della situazione generale, che investe l’intero territorio europeo. Basti pensare alla Spagna, dove vige ‘il disastro’: passano in rosso anche le Baleari, Valencia, l’Aragona, la Cantabria e le Asturie, accanto alla Castilla y Leon, alla Catalogna e alla Navarra, fino alla settimana scorsa addirittura in ‘bordeaux’.

Se il vicino Portogallo (Azzorre comprese) va migliorando (giallo), c’è invece forte preoccupazione per la Francia (Corsica compresa), dove dal verde della scorsa settimana, è ora piombata nel giallo, eccezione fatta per le regioni Centre-Val-de-Loire e Borgogna-Franca Contea (verdi).

Risalendo l’Europa, se nei Paesi Bassi imperversa il rosso (con diverse ‘punte’ scure), oltremanica, in Irlanda, si vira dal giallo al rosso. Se la Danimarca è gialla (ma Copenaghen rossa), è invece verde l’Austria. Emblematico poi il caso del Belgio in giallo, col Lussemburgo rosso. Sventola invece il verde in Germania, così come in Svezia (esclusa però Stoccolma, gialla), in Norvegia, ed in Finlandia (dove spiccano due regioni gialle). Verde l’Islanda.

Scendendo sotto l’Italia ecco la ‘gialla Grecia’ (si salva solo la Tracia, verde), con l’isola di Creta addirittura rosso scuro, rispetto al resto delle famose isole turistiche, comunque tutte rosse.

Cipro resta rosso scuro, Malta in rosso.

Ecdc: situazione sanitaria decisamente più rassicurante nella fascia ad est

Poco sopra, ecco spiccare nuovamente il giallo sulla fascia costiera della Croazia, però verde all’interno, come in Slovenia. Sempre ad Est, il verde illumina la Polonia, i tre Paesi baltici, la Repubblica Ceca (tranne Praga, gialla), la Slovacchia, l’Ungheria, la Romania e la Bulgaria.

Max