Nepal, oltre 250.000 animali uccisi al Festival di Gadhimai

Tra gli animali decapitati durante il controverso Festival di Gadhimai, anatre, bufali, capre, galline, piccioni e ratti. HSI/India: “Uno spaventoso bagno di sangue”.

“Uno spaventoso bagno di sangue“. Così lo staff di Humane Society International (HSI)/India ha definito l’uccisione di migliaia di animali durante il Festival di Gadhimai, in Nepal, in Asia, tra l’8 e il 9 dicembre 2024. Dopo essersi radunati nel villaggio di Bariyarpur, i partecipanti, attraverso una spada dalla lama affilatissima, hanno decapitato almeno 4.200 bufali e un numero imprecisato di anatre, capre, galline, piccioni e ratti. Secondo alcune testimonianze oculari, i cuccioli sterminati in appena 48 ore potrebbero essere stati tra i 250.000 e i 500.000. Una tradizione anacronista, barbara e crudele che, a detta delle comunità locali, dovrebbe spingere la Dea Gadhimai a garantire prosperità alla popolazione.

Di certo, il tempestivo intervento di ambientalisti, animalisti ed ecologisti, in collaborazione con la polizia locale, ha contribuito al salvataggio di 750 animali. Se gli attivisti hanno liberato in natura 328 piccioni, i santuari hanno ospitato 74 bufali, 347 capre e due galline.

Ad aggiungere orrore all’orrore, a detta dello staff di Humane Society International (HSI)/India, sono state le precarie condizioni igienico-sanitarie del villaggio di Bariyarpur. Già, perché qui migliaia di pellegrini sono stati avvolti dal fetore di feci e sangue. Un’antica ricorrenza che, nonostante lo stop imposto dalla Corte Suprema del Nepal, sembrerebbe non avere fine. Proprio per questo le organizzazioni non governative, oltre ad avere sensibilizzato la cittadinanza sul tema, stanno lavorando giorno e notte per bandire, una volta per sempre, il Festival di Gadhimai.

The Gadhimai Temple in Nepal hosts the world’s largest animal sacrifice every 5 years. Starting Dec 7th, animals endure days of suffering. Join us to END this cruelty. https://t.co/ude0Rs0qa2. pic.twitter.com/oHLBwsXO0V — HSI/India (@IndiaHSI) November 25, 2024

Nepal, Arkaprava Bhar (HSI/India): “Ecco cosa ho visto al Festival di Gadhimai”

“Abbiamo salvato bufali dal retro dei furgoni, capre avvolte nelle sciarpe sui sedili posteriori delle motociclette, polli appesi a testa in giù sulle fiancate dei veicoli, piccioni trasportati all’interno di ceste o scatole. Le sofferenze che questi animali si trovano a subire sono così sconvolgenti e inutili. Sono costretti ad affrontare viaggi estenuanti, a fare spesso i conti con la mancanza di cibo, acqua e riposo, solamente per finire nella confusione del Festival di Gadhimai e dovere assistere all’uccisione di altri animali tutto attorno a loro“, ha commentato Arkaprava Bhar, Responsabile dello Sviluppo delle Campagne di Humane Society International (HSI)/India.

Che poi ha aggiunto: “Non avevo mai visto nulla di così choccante e inquietante come quello a cui ho assistito al sacrificio del Festival di Gadhimai. La portata delle uccisioni è inimmaginabile: ci sono animali che vengono decapitati dappertutto e macchie di sangue rosso vivo sul terreno ovunque cammini. Animali come i bufali e le capre sono creature sensibili e senzienti, estremamente consapevoli di quello che succede intorno a loro. Deve essere un orribile calvario. Questo spaventoso bagno di sangue deve finire. È in qualche modo confortante sapere che, assieme alla polizia di frontiera, siamo riusciti a salvare centinaia di animali preziosi da una simile crudeltà. Ora, potranno vivere serenamente, grazie alle cure presso i rifugi con cui collaboriamo. Ogni bufalo, capra e piccione che abbiamo salvato è prezioso, ma esortiamo il Governo del Nepal ad agire in modo decisivo per fare in modo che in futuro il Festival di Gadhimai avvenga senza spargimento di sangue“.

Nepal, Sneha Shrestha (FAWN): “Intimidazioni a giornalisti e ONG durante il Festival di Gadhimai” “L’Amministrazione Locale ha intimidito giornalisti, organizzazioni non governative e chiunque chieda la fine del sacrificio, violando il diritto alla libera comunicazione. Il Governo Locale, assieme a quello Centrale, non ha nemmeno supportato la nostra Campagna. Quest’anno il comitato organizzativo del Festival di Gadhimai ha aumentato l’altezza del muro circondante l’area dove avvengono i sacrifici e ha schierato la polizia locale lungo il perimetro. Il Governo del Nepal ha avuto cinque anni per adeguarsi alla sentenza della Corte Suprema del Nepal, ma non ha intrapreso alcuna azione e, al contrario, ha promosso le uccisioni“, ha affermato Sneha Shrestha, Fondatrice di Sneha’s Care e Presidente della Federation of Animal Welfare of Nepal (FAWN).

