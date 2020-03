Nerola zona rossa, isolato il comune del Lazio fino all’8 aprile: casa di riposo presa d’assalto dal coronavirus

Nerola chiude: il comune del Lazio è stato proclamato zona rossa, è il secondo della Regione dopo Fondi. L’esercito è in strada, le ambulanze sfrecciano di ora in ora e gli abitanti del piccolo comune sono in subbuglio.

Una casa di riposo del territorio è stata presa d’assalto dal coronavirus: sono molti, infatti, i casi di persone risultati positivi al tampone. Per la precisione 72 persone, tra cui 16 operatori sanitari e 56 anziani in cura presso la struttura.

Nerola isolata fino all’8 aprile

Un numero alto di contagiati che ha spinto quindi la Regione a proclamare l’intero comune zona rossa. Nessuna entra e nessuno esce, l’esercito è in strada per vigilare ogni movimento e limitare al minimo gli spostamenti, anche per beni fondamentali.

Intanto la casa di cura nella quale è esploso il contagio di coronavirus è stata svuotata e il comune isolato fino al prossimo 8 aprile. Una misura drastica per impedire il diffondersi del virus che ha messo in ginocchio il territorio.