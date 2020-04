Nessa Barrett: chi è l’influencer con cui Lil Huddy avrebbe tradito Charli D’Amelio

Charli D’Amelio e Lil Huddy si sono lasciati? La situazione della coppia di tiktoker è ancora incerta, di sicuro però c’è che in queste ultime settimane tra l’influencer Charli e Lil qualcosa non ha funzionato per il verso giusto. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Lil Huddy avrebbe tradito Charli D’Amelio con un’altra ragazza di TikTok, stiamo parlando della 17enne americana Nessa Barrett.

Per chi non conoscesse Nessa Barrett è una giovane del 2002 nata il 6 agosto nel New Jersey. La sua popolarità all’interno del social network cinese è esplosa in pochi mesi ed oggi vanta oltre 6 milioni di seguaci. Il profilo TikTok ufficiale di Nessa Barrett è @nessaabarrett dove la web star carica quotidianamente video in lip-sync ed altri contenuti virali in grado di raggiungere milioni di visualizzazioni in poche ore.

Di recente l’influencer è al centro di una polemica che coinvolte anche Charli D’Amelio poiché stando ai rumor Chase (ex ragazzo di Charli) avrebbe mandato foto hot e messaggi espliciti a Nessa. Il tutto sarebbe avvenuto all’interno di Snapchat e a rendere noto l’episodio è stata proprio Nessa Barrett che in un recente dissing contro Lil Huddy ha evidenziato il suo atteggiamento poco piacevoli nei confronti della fidanzata Charli. La notizia chiaramente è arrivata subito alla giovane D’Amelio che avrebbe così deciso di troncare la relazione con il suo ragazzo.

Nessa Barrett: chi è, età, fidanzato e curiosità

Nessa Barrett è una giovane ragazza americana nata nel New Jersey il 6 agosto 2002. Ha 17 anni ed in pochi mesi è diventata una star dei social network, in particolare su TikTok dove conta più di 6 milioni di follower mentre su Instagram il suo profilo @nessabarrett è a quota 1.6 milioni di seguaci. Nessa Barrett è fidanzata con il tiktoker Josh Richards, componente della Sway House. In passato ha avuto una relazione anche con la web celebrity Tommy Blake. Nessa vive a Absecon e studia alle scuole superiori.